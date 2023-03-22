Ларионов о серии со СКА: «Было заметно, что бензобак пустеет, но болельщики «Торпедо» не поняли бы, если мы строили автобус. Вспомните, сколько было недоверия»

Теги СКА Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Хоккей

Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов объяснил причины поражения в серии со СКА.

Нижегородская команда проиграла четвертую игру (3:5) и уступила со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Когда слишком много информации, то в голове получается винегрет. Нет времени думать – надо играть.

У нас нет такого опыта, как у хоккеистов того же СКА. Все приходит только с опытом. Сваливаться на оборону и настраиваться психологически по-другому, строить автобус – нас бы болельщики не поняли.

Да, плей-офф такая вещь, где ты хочешь добиться результата. Но такие моменты, в которых ты проигрываешь, они делают сильнее.

Чувство неудовлетворенности, расстройства ребята должны запомнить на следующий сезон, чтобы хотеть не повторить этот опыт.

Мы хотели сделать чудо, мы к нему шли. Но реальность такова, что дошли туда, куда смогли. Пока мы еще не в том игровом и психологическом состоянии, чтобы двигаться дальше.

0-4 – трудно принять, я знаю это чувство. Но вспомните, сколько было недоверия к нам. Нас не ставили в планы на плей-офф.

К сожалению, в конце сезона мы играли одним составом. Нам не хватало запаса желаемого, но сегодня было заметно, что бензобак пустеет», – сказал главный тренер «Торпедо».

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7 комментариев

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ni
Отличный сезон!
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Александр Иванов
Ответ Антон Хохряков
А ты из себя что представляешь????
Это ты сам собой разговариваешь?
+1
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Антон Хохряков
Ответ Александр Иванов
Что Ларионов как тренер добился, как в клубе так на МЧМ,ничего.Как тренер он ничего из себя не представляет!
А ты из себя что представляешь????
+1
0
+1
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Александр Иванов
Что Ларионов как тренер добился, как в клубе так на МЧМ,ничего.Как тренер он ничего из себя не представляет!
+1
-4
-3
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Матроскин52
Спасибо, Игорь Николаевич! Повысить бы бюджет раза в два, и команду заявить в ВХЛ… все у нас получиться!
+2
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Дарья Виноградова
Игорь Николаевич, спасибо за сезон!
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b08r
Очень хочется, чтобы бюджет человеческий на след сезон выделили. До потолка не дотянут скорее всего, но на 500-600 смогут укрепить состав и сделать глубину, без которой в по никак
+3
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