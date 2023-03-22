Ларионов о серии со СКА: «Было заметно, что бензобак пустеет, но болельщики «Торпедо» не поняли бы, если мы строили автобус. Вспомните, сколько было недоверия»

Тренер «Торпедо» объяснил причины поражения в серии со .

Нижегородская команда проиграла четвертую игру (3:5) и уступила со счетом 0-4 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Когда слишком много информации, то в голове получается винегрет. Нет времени думать – надо играть.

У нас нет такого опыта, как у хоккеистов того же СКА. Все приходит только с опытом. Сваливаться на оборону и настраиваться психологически по-другому, строить автобус – нас бы болельщики не поняли.

Да, плей-офф такая вещь, где ты хочешь добиться результата. Но такие моменты, в которых ты проигрываешь, они делают сильнее.

Чувство неудовлетворенности, расстройства ребята должны запомнить на следующий сезон, чтобы хотеть не повторить этот опыт.

Мы хотели сделать чудо, мы к нему шли. Но реальность такова, что дошли туда, куда смогли. Пока мы еще не в том игровом и психологическом состоянии, чтобы двигаться дальше.

0-4 – трудно принять, я знаю это чувство. Но вспомните, сколько было недоверия к нам. Нас не ставили в планы на плей-офф.

К сожалению, в конце сезона мы играли одним составом. Нам не хватало запаса желаемого, но сегодня было заметно, что бензобак пустеет», – сказал главный тренер « ».