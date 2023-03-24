Пастрняк обновил личный рекорд по шайбам за сезон – 49. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов
Давид Пастрняк обновил личный рекорд по шайбам за сезон НХЛ – 49.
Форвард «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:2).
В активе 26-летнего чеха стало 95 (49+46) баллов в 71 игре. Он повторил личный рекорд по очкам и обновил – по голам.
В сезоне-2019/20 Пастрняк забросил 48 шайб в 70 играх и разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Отметим, что последним на сегодня игроком «Бостона» с 50 шайбами за сезон был Кэм Нили (1993/94, 50 в 49 играх).
В гонке снайперов текущего сезона Пастрняк идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 60 шайб в 72 играх).
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