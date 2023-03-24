Пастрняк обновил личный рекорд по шайбам за сезон – 49. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов

обновил личный рекорд по шайбам за сезон – 49.

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:2).

В активе 26-летнего чеха стало 95 (49+46) баллов в 71 игре. Он повторил личный рекорд по очкам и обновил – по голам.

В сезоне-2019/20 Пастрняк забросил 48 шайб в 70 играх и разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Отметим, что последним на сегодня игроком «Бостона» с 50 шайбами за сезон был (1993/94, 50 в 49 играх).

В гонке снайперов текущего сезона Пастрняк идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 60 шайб в 72 играх).