Пастрняк обновил личный рекорд по шайбам за сезон – 49. Он идет на 2-м месте в гонке снайперов

Теги Бостон НХЛ Кэм Нили Давид Пастрняк Хоккей

Давид Пастрняк обновил личный рекорд по шайбам за сезон НХЛ – 49.

Форвард «Бостона» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата против «Монреаля» (4:2). 

В активе 26-летнего чеха стало 95 (49+46) баллов в 71 игре. Он повторил личный рекорд по очкам и обновил – по голам.

В сезоне-2019/20 Пастрняк забросил 48 шайб в 70 играх и разделил «Морис Ришар Трофи» с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным. 

Отметим, что последним на сегодня игроком «Бостона» с 50 шайбами за сезон был Кэм Нили (1993/94, 50 в 49 играх). 

В гонке снайперов текущего сезона Пастрняк идет на втором месте, уступая лишь Коннору Макдэвиду («Эдмонтон», 60 шайб в 72 играх). 

3 комментария

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See what
Неплохо для игрока второго звена
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Фёдор Кузнецов
В топ 10 снайперов только 2 игрока сыграли меньше 70 матчей Овечкин (7) и Капризов (9)
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inga_7z@tut.by
Заслужил Ришар, без деления, конечно
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