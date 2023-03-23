Юрий Новиков: «Овечкин как путевая звезда, он принадлежит всему мировому хоккейному сообществу. В Швеции и Финляндии его тоже должны ставить в пример»

назвал Александра Овечкина путевой звездой в хоккее.

Заслуженный тренер России заявил это, комментируя торжественную церемонию чествования форварда « ». Клуб поздравил российского хоккеиста с тем, что он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории .

«При всех проблемах и несправедливостях, которые есть сейчас, все равно происходят моменты, объединяющие людей. Я всегда подчеркиваю, что хоккей – это единственный для нас вид спорта с такой географией.

И мы можем показать себя на американском континенте – свое поведение, культуру, мастерство и характер. Как и хоккеисты из других стран, финны, шведы и так далее. И поэтому, конечно, церемония чествования была очень трогательной. Он это заслужил.

Его чествовали на уровне Горди Хоу, величайших хоккеистов Северной Америки. Там ценят мастерство, преданность, характер, человеческие качества.

Овечкин как путевая звезда, он принадлежит всему мировому хоккейному сообществу. В Швеции, в Финляндии его тоже должны ставить в пример. Такие спортсмены переросли границы. Его роль огромна, и не только как хоккеиста, но и как представителя нашей страны.

По совокупности качеств человека и спортсмена рядом с ним никого нет и не будет. Кто-то может сыграть красивее, но такой отчаянный и преданный хоккею – это про Овечкина.

Поэтому желаем ему здоровья и забивать по возможности. Это все тяжелейший труд, колоссальные психологические и физические нагрузки», – сказал заслуженный тренер России.