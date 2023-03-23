Юрий Новиков: «Овечкин как путевая звезда, он принадлежит всему мировому хоккейному сообществу. В Швеции и Финляндии его тоже должны ставить в пример»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Юрий Новиков Хоккей

Юрий Новиков назвал Александра Овечкина путевой звездой в хоккее.

Заслуженный тренер России заявил это, комментируя торжественную церемонию чествования форварда «Вашингтона». Клуб поздравил российского хоккеиста с тем, что он вышел на 2-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«При всех проблемах и несправедливостях, которые есть сейчас, все равно происходят моменты, объединяющие людей. Я всегда подчеркиваю, что хоккей – это единственный для нас вид спорта с такой географией.

И мы можем показать себя на американском континенте – свое поведение, культуру, мастерство и характер. Как и хоккеисты из других стран, финны, шведы и так далее. И поэтому, конечно, церемония чествования Александра Овечкина была очень трогательной. Он это заслужил.

Его чествовали на уровне Горди Хоу, величайших хоккеистов Северной Америки. Там ценят мастерство, преданность, характер, человеческие качества.

Овечкин как путевая звезда, он принадлежит всему мировому хоккейному сообществу. В Швеции, в Финляндии его тоже должны ставить в пример. Такие спортсмены переросли границы. Его роль огромна, и не только как хоккеиста, но и как представителя нашей страны.

По совокупности качеств человека и спортсмена рядом с ним никого нет и не будет. Кто-то может сыграть красивее, но такой отчаянный и преданный хоккею – это про Овечкина.

Поэтому желаем ему здоровья и забивать по возможности. Это все тяжелейший труд, колоссальные психологические и физические нагрузки», – сказал заслуженный тренер России.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dosatuy
Да у них своих примеров полно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
s_kapa
У шведов и финнов, надо полагать, нет своих выдающихся хоккеистов, чтобы ставить их в пример молодым.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Minuvert
И только чехи не любят Ови
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий