Брэд Маршанд: «Всем плевать, если «Бостон» выиграет Президентский кубок, но не выиграет Кубок Стэнли. Рекорды в регулярке ничего не значат»

считает, что рекорды в регулярном чемпионате не имеют никакого значения.

– Давайте поговорим о самоуверенности. «Тампа» в 2019 году сделала то же самое в регулярном чемпионате, что и «Бостон» делает сейчас, но тогда «Лайтнинг» проиграли «Коламбусу» в первом раунде плей-офф. Одна из причин, которую они назвали: у них не было напряженных матчей в течение некоторого времени, в то время как команды из нижней части таблицы играли важные матчи около месяца, чтобы попасть плей-офф. Как избежать подобных ситуаций?

– Конечно, мы понимаем это. Ник Фолиньо участвовал в той серии, и мы видели, как это произошло. Мы не тратим много времени на эти разговоры. Просто хотим сосредоточиться на каждом дне. Мы не смотрим на турнирную таблицу.

Люди много говорили о некоторых из рекордов, которые мы потенциально могли бы побить или уже побили.

В раздевалке это никого не заботит. Нам плевать на любой из этих рекордов в регулярном чемпионате. Они ничего не значат.

Если бы вы спросили до сезона любого из парней в нашей команде, кому принадлежал какой-либо из этих рекордов, никто бы этого не знал, потому что всем плевать.

Выиграть Президентский кубок [за первое место в регулярном чемпионате], но не выиграть . И всем будет плевать.

У нас в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Мы полностью сосредоточены на том, чтобы стать лучше. Мы хотим побеждать в каждом матче, – сказал нападающий « ».