Шевченко о кандидате на пост генменеджера «Авангарда»: «Мне говорили про Варицкого. Сказали, он уйдет в большой клуб. Он отрицает»
Игорь Варицкий является кандидатом на пост генменеджера «Авангарда».
Об этом сообщает Алексей Шевченко.
«Сейчас генерального менеджера очень трудно найти. Мне говорили про Варицкого как кандидата на пост в «Авангард».
Мне сказали, что Варицкий уйдет в большой клуб. Он сам это отрицает», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».
Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сказал, что клуб ищет нового генерального менеджера.
На данный момент Варицкий является генменеджером «Витязя».
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