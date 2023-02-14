Шевченко о кандидате на пост генменеджера «Авангарда»: «Мне говорили про Варицкого. Сказали, он уйдет в большой клуб. Он отрицает»

Игорь Варицкий является кандидатом на пост генменеджера «Авангарда».

Об этом сообщает .

«Сейчас генерального менеджера очень трудно найти. Мне говорили про Варицкого как кандидата на пост в «Авангард».

Мне сказали, что Варицкий уйдет в большой клуб. Он сам это отрицает», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

Ранее председатель совета директоров « » Александр Крылов сказал, что клуб ищет нового генерального менеджера.

На данный момент Варицкий является генменеджером « ».