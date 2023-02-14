Шевченко о кандидате на пост генменеджера «Авангарда»: «Мне говорили про Варицкого. Сказали, он уйдет в большой клуб. Он отрицает»

Теги Авангард Витязь КХЛ Игорь Варицкий Алексей Шевченко Хоккей

Игорь Варицкий является кандидатом на пост генменеджера «Авангарда».

Об этом сообщает Алексей Шевченко.

«Сейчас генерального менеджера очень трудно найти. Мне говорили про Варицкого как кандидата на пост в «Авангард».

Мне сказали, что Варицкий уйдет в большой клуб. Он сам это отрицает», – сказал журналист «Спорт-Экспресса».

Ранее председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов сказал, что клуб ищет нового генерального менеджера.

На данный момент Варицкий является генменеджером «Витязя».

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5 комментариев

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Алексей Тарлыков
Варицкий хороший вариант
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Максут Дюсембинов
Здравствуйте, найди тяжело увы сейчас многие бабло себе корман . А чтоб работать с клубами( игроками . К сожалению увы сейчас мало профи найди
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Александр Невский
Крылов в России лучший наверное надеюсь найдет лучшего генерального менеджера в лучший клуб России
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Раменки за Динамо
Любят переставлять кровати в нашем Авангарде.
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Darkhan Darkhan
у вас в студии сидит готовый генмен который очки носит,но Варицкий профи-это да
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