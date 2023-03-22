Ларионов дал интервью в футболке с надписью «Невозможное возможно!» перед матчем со СКА. Гончарук сделал дубль в первые 5 минут игры

Теги СКА Торпедо фото Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Сергей Гончарук Хоккей

Игорь Ларионов пришел на флеш-интервью с футболке с надписью «Невозможное возможно!».

Главный тренер «Торпедо» пообщался с корреспондентом в такой футболке перед началом четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА.

Питерцы ведут со счетом 3-0 в серии.

На старте первого периода четвертой встречи нижегородцы забросили две быстрых шайбы – дублем в течение первых минут игры отметился нападающий Сергей Гончарук.

Фото: трансляция «КХЛ ТВ»

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3 комментария

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Мерседес-Бендзь
Стройте давайте большую арену, а то билетов нет, 5 500 разлетаются как пирожки.
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Krypton92
Вы только сейчас это заметили?
Тренер и игроки в этих футболках с самого начала плэй-офф
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Alex9999995
Красавчик
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