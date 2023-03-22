Ларионов дал интервью в футболке с надписью «Невозможное возможно!» перед матчем со СКА. Гончарук сделал дубль в первые 5 минут игры
Игорь Ларионов пришел на флеш-интервью с футболке с надписью «Невозможное возможно!».
Главный тренер «Торпедо» пообщался с корреспондентом в такой футболке перед началом четвертого матча серии второго раунда Кубка Гагарина против СКА.
Питерцы ведут со счетом 3-0 в серии.
На старте первого периода четвертой встречи нижегородцы забросили две быстрых шайбы – дублем в течение первых минут игры отметился нападающий Сергей Гончарук.
Фото: трансляция «КХЛ ТВ»
Тренер и игроки в этих футболках с самого начала плэй-офф