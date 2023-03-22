«Вашингтон» установил трон из 802 шайб в честь Овечкина

Теги Вашингтон Александр Овечкин фото НХЛ Capital One Arena Хоккей

«Вашингтон» установил на домашней арене трон из 802 шайб в честь Александра Овечкина.

22 марта в Вашингтоне прошла церемония в честь форварда «Кэпиталс». Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Напомним, 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801) в списке снайперов.

Трон, который был собран из 802 шайб, установлен на фоне символа «Кэпиталс» – белоголового орлана. На нем также размещен слоган «The Gr8 Chase» («Великая погоня»).

Сообщается, что к трону будут добавлять новые шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать голы.

Отметим, что на данный момент на счету нападающего «Кэпиталс» уже 820 шайб в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

 

Фото: twitter.com/darrenrovell

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

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15 комментариев

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Андрей Хенто
Как же его все-таки любят и уважают в Вашингтоне. Это шикарное взаимовыгодное сотрудничество, руководство клуба понимают, что Ови дал команде очень многое и во многом благодаря ему Вашингтон генерирует хорошие доходы.
+2
0
+2
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Bartez1986
А Йозе Марино из 800 телевизоров, по которым он смотрел матчи, когда поставят?
+4
0
+4
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Ryan T.
Ответ Евгений Исаев
Прикольно... А чего не 800 хотя бы? 802! О как! По-моему - Екатерина ошиблась)))
Потнму что отмечали как Ови обошёл Горди Хоу (у него 801 гол). Чего непонятного?
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Евгений Исаев
Ответ Vinnipukh Vinni
Но не их отмечали.
22 марта установили, в честь события месячной давности? Странно)))
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HockeyMan
Ответ йозе марино
интересно статую со временем установят, когда закончит?)
Думаю этот даже не вызывает вопросов
+1
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ДМ-1чемпион
Маловато будет! Надо добавить минимум 75 шайб!
+1
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Евгений Исаев
Ответ Vinnipukh Vinni
Но не их отмечали.
Прикольно... А чего не 800 хотя бы? 802! О как!
По-моему - Екатерина ошиблась)))
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Vinnipukh Vinni
Ответ Евгений Исаев
Ну, вроде как, на данный момент - 820...
Но не их отмечали.
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Евгений Исаев
Ответ Vinnipukh Vinni
Ну вроде как отмечали именно 802, просто сделали это с задержкой, а не сразу на месте.
Ну, вроде как, на данный момент - 820...
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Vinnipukh Vinni
Ответ Евгений Исаев
Ни черта не понял... Всё же 802 или 820?
Ну вроде как отмечали именно 802, просто сделали это с задержкой, а не сразу на месте.
+1
0
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Евгений Исаев
Ни черта не понял... Всё же 802 или 820?
+1
0
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amra73
Ответ йозе марино
интересно статую со временем установят, когда закончит?)
статую соберут из 900 (дай Бог чтоб из 1000) шайб
+1
0
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йозе марино
интересно статую со временем установят, когда закончит?)
+1
-1
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Андрей Герасимов
С каучуком главное чтобы проблем не было,Саня не подведёт.
+3
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HockeyMan
Скоро перестраивать))
+12
0
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