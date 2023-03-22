«Вашингтон» установил трон из 802 шайб в честь Овечкина

«Вашингтон» установил на домашней арене трон из 802 шайб в честь .

22 марта в Вашингтоне прошла церемония в честь форварда «Кэпиталс». Матч с «Коламбусом» (6:7 ОТ) был посвящен выходу россиянина на второе место в списке лучших снайперов в истории .

Напомним, 23 декабря 2022 года Овечкин сделал дубль в матче с «Виннипегом», забив 801-й и 802-й голы в НХЛ и обогнав Горди Хоу (801) в списке снайперов.

Трон, который был собран из 802 шайб, установлен на фоне символа «Кэпиталс» – белоголового орлана. На нем также размещен слоган «The Gr8 Chase» («Великая погоня»).

Сообщается, что к трону будут добавлять новые шайбы по мере того, как Овечкин будет забивать голы.

Отметим, что на данный момент на счету нападающего «Кэпиталс» уже 820 шайб в лиге. Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

Фото: twitter.com/darrenrovell

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки