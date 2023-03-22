Ламорелло – 2-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед в регулярках

стал вторым генменеджером в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед.

Сегодня его « » одолели «Торонто» (7:2) в регулярном чемпионате .

Ранее Ламорелло работал в «Нью-Джерси» и «Торонто».

Напомним, первым в НХЛ отметки в 1400 побед в регулярных чемпионатах достиг генменеджер (1526).