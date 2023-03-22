Ламорелло – 2-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед в регулярках
Лу Ламорелло стал вторым генменеджером в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед.
Сегодня его «Айлендерс» одолели «Торонто» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.
Ранее Ламорелло работал в «Нью-Джерси» и «Торонто».
Напомним, первым в НХЛ отметки в 1400 побед в регулярных чемпионатах достиг генменеджер Дэвид Пойл (1526).
Лу здоровья!
Начал следить за НХЛ он уже был
Сейчас слежу -до сих пор есть
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