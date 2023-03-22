Ламорелло – 2-й генменеджер в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед в регулярках

Теги рейтинги Нью-Джерси Айлендерс Торонто Лу Ламорелло Дэвид Пойл НХЛ рекорды Хоккей

Лу Ламорелло стал вторым генменеджером в истории НХЛ, чьи команды одержали 1400 побед.

Сегодня его «Айлендерс» одолели «Торонто» (7:2) в регулярном чемпионате НХЛ.

Ранее Ламорелло работал в «Нью-Джерси» и «Торонто».

Напомним, первым в НХЛ отметки в 1400 побед в регулярных чемпионатах достиг генменеджер Дэвид Пойл (1526).

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Суворов Антон
Это, чтоб стать первым, примерно нужно ещё три сезона..

Лу здоровья!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Booligan
Ответ melmi
Вечный Лу Начал следить за НХЛ он уже был Сейчас слежу -до сих пор есть Доберется до 1 строчки
3 года нужно. К тому же Пойл моложе, хотя и в маразме
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Вечный Лу
Начал следить за НХЛ он уже был
Сейчас слежу -до сих пор есть
Доберется до 1 строчки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий