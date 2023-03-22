Кузнецов остался без очков в 9 из 10 последних матчей. У него 1 гол и «минус 9» на отрезке

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Евгений Кузнецов Хоккей

Евгений Кузнецов остался без очков в 9 из 10 последних матчей.

Форвард «Вашингтона» не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (6:7 ОТ). 

В последних 10 матчах у россиянина 1 гол при полезности «минус 9». В сезоне – 51 (12+39) балл в 71 игре при полезности «минус 19». 

Сегодня Кузнецов (18:19, 1:01 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, допустил 1 потерю и выиграл 64% вбрасываний (9 из 14). 

В понедельник нападающий не тренировался с командой из-за травмы, полученной в матче с «Миннесотой» после силового приема защитника Мэтта Дамбы. 

4 комментария

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NACfoRekcuF
Ответ Александр Филиппов
Понятно что Вашингтон не на распродаже, но Тарасенко вот поменяли, и казалось бы что за Кухню особо тоже можно не держаться. Хотя центрами конечно не разбрасываются..
Он сейчас не стоит ничего, кроме мешка шайб. Да и ограничения по обмену в контракте.
+2
0
+2
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AntOn
После его знаменитого видео навсегда изменилось к нему отношение : челябинский наркоман, не более того.
+4
-5
-1
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Александр Шишкин
Рыжий спекся, надо его в КХЛ
+8
0
+8
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Александр Филиппов
Понятно что Вашингтон не на распродаже, но Тарасенко вот поменяли, и казалось бы что за Кухню особо тоже можно не держаться. Хотя центрами конечно не разбрасываются..
+1
0
+1
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