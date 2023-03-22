Кузнецов остался без очков в 9 из 10 последних матчей. У него 1 гол и «минус 9» на отрезке

остался без очков в 9 из 10 последних матчей.

Форвард « » не отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата с « » (6:7 ОТ).

В последних 10 матчах у россиянина 1 гол при полезности «минус 9». В сезоне – 51 (12+39) балл в 71 игре при полезности «минус 19».

Сегодня Кузнецов (18:19, 1:01 – в большинстве, 0:50 – в меньшинстве, «минус 2») нанес 2 броска в створ, допустил 1 потерю и выиграл 64% вбрасываний (9 из 14).

В понедельник нападающий не тренировался с командой из-за травмы, полученной в матче с «Миннесотой» после силового приема защитника Мэтта Дамбы.