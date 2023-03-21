Комментатор Меньшов: «СКА сильнее «Торпедо» по совокупности параметров. Можно обыграть кого угодно из-за случайностей или судейских ошибок»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Николаев Хоккей

Комментатор Алексей Меньшов высказался об игре «Торпедо» в серии со СКА.

«По сути, две игры в Петербурге команда провела не на пределе своих возможностей, а даже за их пределами.

У торпедовцев была задача – выиграть у армейцев хотя бы одну игру, чтобы заставить команду понервничать. Но это дважды не получилось на выезде и один раз у себя дома.

За такой фантастический результат можно благодарить в том числе нашего голкипера Дмитрия Николаева.

Совершенно очевидно, что по совокупности всех параметров, и в первую очередь по составу, СКА сильнее.

В спорте не всегда побеждает сильнейший, и в отдельно взятом матче кто угодно может обыграть кого угодно из-за случайностей или судейских ошибок.

Но в серии из нескольких матчей фактор справедливости очень высокий», – сказал комментатор.

0-3 в серии против СКА – не приговор идеям Ларионова. Но есть нюансы

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2 комментария

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Сергей Жарковский
Лишь мастерство и профессионализм приведут к победе,а надеяться на ошибки соперников или судейство...
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Eliza77
Из-за судейских ошибок Питер точно не обыграешь !
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