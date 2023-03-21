Баста выступил на «G-Drive Арене» в Омске и исполнил песню «Моя игра» в память об Алексее Черепанове

Теги Авангард болельщики светская хроника Алексей Черепанов КХЛ G-Drive Арена музыка Василий Вакуленко Хоккей

Баста выступил на «G-Drive Арене» и исполнил песню в память об Алексее Черепанове.

Это был первый концерт исполнителя в Омске с мая 2019 года. 

В числе прочих Василий Вакуленко (известный как рэпер Баста) исполнил песню «Моя игра» в память о бывшем форварде «Авангарда» Алексее Черепанове, ушедшем из жизни в 2008 году. 

«Этот трек мы исполняем по традиции в память о Лехе Черепанове. Спасибо всем, поем вместе!» – обратился Баста к залу. 

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1 комментарий

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Angryslon
Васе респект! Лёхе вечная память!
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