Баста выступил на «G-Drive Арене» в Омске и исполнил песню «Моя игра» в память об Алексее Черепанове

Баста выступил на « » и исполнил песню в память об Алексее Черепанове.

Это был первый концерт исполнителя в Омске с мая 2019 года.

В числе прочих Василий Вакуленко (известный как рэпер Баста) исполнил песню «Моя игра» в память о бывшем форварде « » Алексее Черепанове, ушедшем из жизни в 2008 году.

«Этот трек мы исполняем по традиции в память о Лехе Черепанове. Спасибо всем, поем вместе!» – обратился Баста к залу.