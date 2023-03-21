Баста выступил на «G-Drive Арене» в Омске и исполнил песню «Моя игра» в память об Алексее Черепанове
Баста выступил на «G-Drive Арене» и исполнил песню в память об Алексее Черепанове.
Это был первый концерт исполнителя в Омске с мая 2019 года.
В числе прочих Василий Вакуленко (известный как рэпер Баста) исполнил песню «Моя игра» в память о бывшем форварде «Авангарда» Алексее Черепанове, ушедшем из жизни в 2008 году.
«Этот трек мы исполняем по традиции в память о Лехе Черепанове. Спасибо всем, поем вместе!» – обратился Баста к залу.
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