Болельщика «Металлурга» арестовали на 7 суток за барабан со свастикой на матче в Омске

Болельщика « » арестовали за барабан со свастикой на матче плей-офф Кубка Гагарина.

17 марта на территории « » полицейский остановил мужчину с барабаном, на котором были стикеры со свастикой.

Мужчина сообщил, что является фанатом «Металлурга». В Омске организаторы магнитогорского фан-клуба выдали ему барабан со стикерами, на которые он не обратил внимание.

Болельщик признал вину. Кировский районный суд Омска назначил ему административный арест на семь суток за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

При назначении наказания суд отметил, что «демонстрация нацистской символики на официальном спортивном мероприятии в присутствии более 10 000 человек, а также возможное попадание изображения в трансляцию матча говорит об исключительной степени общественной опасности содеянного».

Отмечается, что судебный акт не вступил в законную силу.