Болельщика «Металлурга» арестовали на 7 суток за барабан со свастикой на матче в Омске

Теги Авангард Металлург Мг болельщики происшествия КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Хоккей

Болельщика «Металлурга» арестовали за барабан со свастикой на матче плей-офф Кубка Гагарина.

17 марта на территории «G Drive Арены» полицейский остановил мужчину с барабаном, на котором были стикеры со свастикой.

Мужчина сообщил, что является фанатом «Металлурга». В Омске организаторы магнитогорского фан-клуба выдали ему барабан со стикерами, на которые он не обратил внимание.

Болельщик признал вину. Кировский районный суд Омска назначил ему административный арест на семь суток за правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование нацистской символики).

При назначении наказания суд отметил, что «демонстрация нацистской символики на официальном спортивном мероприятии в присутствии более 10 000 человек, а также возможное попадание изображения в трансляцию матча говорит об исключительной степени общественной опасности содеянного».

Отмечается, что судебный акт не вступил в законную силу.

19 комментариев

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Коля Иванов
К тем кто ему выдал барабан вопросов как бы нет?
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RomvB
"выдали ему" ... когда чувак реально в голову исключительно ест ... )
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Ыжык
Ответ ALEKS66
Идиотизм.
Почему ?
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Денис Ом
Всмысле 7 суток? 15 лет лагерей и пусть сидит думает
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Сергей Омиго
Посидит7 суток,может в будущем на 7 лет не загремит,я30суток на губе отсидел,досих пор не хулиганю
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ALEKS66
Идиотизм.
+1
-2
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Max Bochkov
Свастика - плохо. Полусвастика - хорошо. Что за народ! Неужели так сложно запомнить? Даже полицейские уже разобрались...
+9
-3
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Joe Biden
Ответ 37old
Легко отделался, это тебе не "Нет войне!" За такое мог бы надолго присесть.
Ну ты сравнил безобидную свастику и экстремизьм.
+14
-3
+11
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37old
Легко отделался, это тебе не "Нет войне!" За такое мог бы надолго присесть.
+17
-6
+11
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Илья Илья
Ответ Илья Илья
Так это было на контро-пропускной групее
Группе
+1
0
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Илья Илья
Ответ Alli
Как это могло произойти на территории Арены, если там досмотр до входа? Кто его с таким барабаном впустил?
Так это было на контро-пропускной групее
+3
0
+3
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атом
Комментарий удален модератором
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Роман Литовченко
Нужно еще больше шуток про ФанАйди. Не стесняйтесь, покажите свой фанайди больше 70ти
+6
0
+6
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Beriya
бред, убралиб свастику или изъяли барабан, в чем проблема то
0
-8
-8
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Sobachkin
Нужен ФанАйди в хоккею....;) Вот где хулиганы и драки...
+6
-1
+5
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Alli
Как это могло произойти на территории Арены, если там досмотр до входа? Кто его с таким барабаном впустил?
+6
-2
+4
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Алексей Степанюк
Ну вот вам и повод ввести айди на хоккей)))
+5
-4
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Тихий летун
Да надели бы барабан на уши,и всё.
+10
-1
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KRUG
Бедный символ солнца…
+4
-5
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serginn
Надо было сказать, что барабан трофейный.
+32
-3
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