«Авангард» снял документальный мини-фильм: «Омичи ждали этого 4 долгих сезона. 2 марта начнется первый в истории «G-Drive Арены» плей-офф»

Теги Авангард болельщики видео КХЛ Кубок Гагарина G-Drive Арена Михаил Кравец Хоккей

«Авангард» снял документальный мини-фильм к плей-офф-2023.

«В сезоне-2022/23 мы решили немного изменить себе и не делать обычный проморолик к плей-офф. Этот год – особенный, ведь 2 марта начнется первый в истории «G-Drive Арены» плей-офф, поэтому мы сняли для вас документальный мини-фильм.

Омичи ждали этого четыре долгих сезона – и уже завтра «ястребы» выйдут на лед, чтобы подарить эмоции своим болельщикам. О подготовке, ожиданиях, сложностях и тонкостях поговорили с главным тренером, игроками и персоналом команды, а еще вспомнили яркие моменты регулярного чемпионата.

Давайте смотреть и вместе настраиваться на самую важную часть сезона!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина-2023 «Авангард» сыграет против «Сибири».

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2 комментария

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Ястреб
Гордимся и верим 🙏💪Удачи ребята, мы с вами вместе
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Большое сердце Неймара
хорошее душевное видео.верим в команду. удачи и победы в плей-офф!!!
+5
0
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