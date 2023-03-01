«Авангард» снял документальный мини-фильм: «Омичи ждали этого 4 долгих сезона. 2 марта начнется первый в истории «G-Drive Арены» плей-офф»

«Авангард» снял документальный мини-фильм к плей-офф-2023.

«В сезоне-2022/23 мы решили немного изменить себе и не делать обычный проморолик к плей-офф. Этот год – особенный, ведь 2 марта начнется первый в истории « » плей-офф, поэтому мы сняли для вас документальный мини-фильм.

Омичи ждали этого четыре долгих сезона – и уже завтра «ястребы» выйдут на лед, чтобы подарить эмоции своим болельщикам. О подготовке, ожиданиях, сложностях и тонкостях поговорили с главным тренером, игроками и персоналом команды, а еще вспомнили яркие моменты регулярного чемпионата.

Давайте смотреть и вместе настраиваться на самую важную часть сезона!» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина-2023 « » сыграет против «Сибири».