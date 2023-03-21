Фергюсон из «Оттавы» – 4-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 48+ сэйвами в первом победном матче

Теги Питтсбург Оттава НХЛ Андрей Трефилов Дилан Фергюсон Хоккей

Фергюсон из «Оттавы» – 4-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 48+ сэйвами в первом победном матче.

Канадский клуб обыграл «Питтсбург» (2:1) в игре регулярного чемпионата. 

24-летний вратарь «Сенаторс» Дилан Фергюсон отразил 48 бросков из 49 и был признан первой звездой встречи.

Он провел первый матч в сезоне и второй за карьеру в лиге. В сезоне-2017/18 канадец один раз сыграл за «Вегас», выйдя на замену. 

Фергюсон – 4-й вратарь в НХЛ с 1955 года (когда был введен официальный учет бросков) с 48+ сэйвами в первом победном матче. 

Рекорд принадлежит Андрею Трефилову (1994 год, «Калгари», 52 сэйва). Также по 48 сделали Кен Реггет (1983, «Торонто») и Боб Джейнсик (1984, «Чикаго»). 

Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Лишь он и Реггет одержали победы

1 комментарий

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dimpa
Красавец Фергюсон! Кстати, рад за Трефилова )
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