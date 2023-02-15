Мандолезе из «Оттавы» – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года с 46+ сэйвами в дебютном матче. Лишь он и Реггет одержали победы

Вратарь «Оттавы» отразил 46 из 48 бросков « », дебютировав в .

Канадский клуб обыграл «островитян» (3:2 Б) в игре регулярного чемпионата.

22-летний канадец был вызван в основу «Сенаторс» после травмы Антона Форсберга. В этом сезоне АХЛ он провел 13 матчей за «Бельвиль» (87,9% сэйвов, коэффициент надежности 3,60).

Мандолезе – 6-й вратарь в НХЛ с 1955 года (когда был введен официальный учет бросков) с 46+ сэйвами в дебютном матче в лиге.

Ранее в такой список попали (49 сэйвов, «Эдмонтон», 2015 год), Мэнни Легаси (49, «Лос-Анджелес», 1998), Кен Реггет (48, «Торонто», 1983), Билл Олещук (48, «Канзас-Сити», 1976) и (46, «Питтсбург», 2003).

При этом только Реггет и Мандолезе одержали победы в дебютных играх. Вратарь «Сенс» выиграл серию буллитов и стал 3-й звездой матча.