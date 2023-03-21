«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф

Теги Питтсбург Айлендерс Оттава Флорида НХЛ Хоккей

«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф.

«Пингвинс» уступили «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Команда под руководством Майка Салливана набрала 78 очков в 70 матчах и выбыла из зоны плей-офф. 

Второе место в зоне wild card от Восточной конференции на данный момент занимает «Флорида» с 79 очками в 70 матчах. У команды под руководством Пола Мориса 6 побед в последних 7 играх. 

Первую позицию wild card по-прежнему занимают «Айлендерс» с 80 очками в 71 игре. В активе «Сенаторс» стало 73 очка в 70 играх. 

10 комментариев

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Zomourning33
Ответ Misson
Состав у питтов вроде вполне боевой, есть кому играть и забивать помимо старичков Кросби-Малкина-Летанга. Генцел, Ракель, Раст, Зукер находятся в самом соку. К тому же под плей-офф они получили усиление в лице Гранлунда, Куликова, Бонино. Но что-то в марте сдуваться стали "пингвины", так и мимо плей-офф можно пролететь. Хотя, думаю, всё в руках Питтсбурга и их шансы на плей-офф по сравнению с Айлендерс составляют 55:45% в пользу Питтсбурга за счет опыта и качества состава. А вот в следующих сезонах результаты Питтсбурга будут закономерно ухудшаться, всё-таки время Кросби и его поколения проходит.
Куликов травмирован.
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Misson
Состав у питтов вроде вполне боевой, есть кому играть и забивать помимо старичков Кросби-Малкина-Летанга. Генцел, Ракель, Раст, Зукер находятся в самом соку. К тому же под плей-офф они получили усиление в лице Гранлунда, Куликова, Бонино. Но что-то в марте сдуваться стали "пингвины", так и мимо плей-офф можно пролететь. Хотя, думаю, всё в руках Питтсбурга и их шансы на плей-офф по сравнению с Айлендерс составляют 55:45% в пользу Питтсбурга за счет опыта и качества состава. А вот в следующих сезонах результаты Питтсбурга будут закономерно ухудшаться, всё-таки время Кросби и его поколения проходит.
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Zomourning33
Ответ PatologoanatoM
Калгари отлично нагоняет в ЛА сейчас , Калгари за 70 матчей не стали командой , играет только связка первого звена Тоффоли-Линдхольм и местами Баклунд с Андерссоном, все остальные сдали по сравнению с прошлым сезоном, год назад Калгари были в топ-3 по Дифенсу, Маркстрем был номинант на Везину, сейчас этого и близко нет, Манжапани выдал сезон жизни став мвп чм и настреляв 35 шайб , в этому году у него и 15 нет, ну и новички Юби, Кадри и Уигар вообще не зашли, у всех результативность упала в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом.
Зачем ты мне все это пишешь? Мне этого не нужно.

Я написал факт. У Калгари самый простой календарь среди тех, кто борется за последнюю карту на Западе. Очевидно, что они имеют наибольшие шансы.
Да, они играют плохо, да сдали в сравнении с прошлым сезоном. Но у них ушли два лидера, которые набрали, на секундочку, 219 очков на двоих в прошлом сезоне! Замени Леона и Мака в Эдмонтоне какими-нибудь условными Томпсоном и Миллером и ты сильно удивишься результату. Или ты думаешь, что потеря таких исполнителей в атаке не ведет к катастрофе в защите?
Еще раз. Последний раз для всех тут. Чтобы Калгари попасть в ПО им нужно набрать очков больше, чем у Нэшвилла и Виннипега. Это не самая сложная задача в мире. У Калгари 7 матчей с теми, кто в ПО не попадает и даже не борется. У Нэшвилла и Виннипега на двоих таких матчей осталось всего 5.
Кончено можно надеть шапочку из фольги и поверить в то, что в ПО попадет Аризона. Но сейчас больше шансов на это имеет именно Калгари.

Кстати, а что там с одним из недавних лидеров дивизиона, с Виннипегом? Там как дела обстоят? Все звенья играют? И в защите полный порядок, да? А Нэшвилл хорошо смотрелся в прошлом матче против НЙР, а Виннипег против СЛБ?

Убираем за скобки Нэшвилл с лучшими результатами с начала февраля из-за распродажи, травмы лидера и самого сложного календаря. У Виннипега рекорд с февраля 7-10-2, у Калгари 7-8-6. Результаты в марте: Виннипег - 4-5-1, Калгари 4-4-2. Сам очки посчитаешь или скинуть онлайн калькулятор? При всех проблемах Калгари, они прибавляют под конец сезона в сравнении с самими собой же, а вот Виннипег уже несколько месяцев в крутом пике.
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SD_RM_VC
Как не посмотрю статистику бросков Питтсбурга, так там зачастую 40-50 и при этом поражение. В последних проигранных матчах сделали 157 бросков, при этом забили всего 7. Чудовищный процент реализации
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Zomourning33
Ответ raspisanie77
Калгари календарь несложный, но сливают они там, где не должны бы, сегодня вообще нулевые.
Ну они не абы с кем играют сейчас. У ЛАК 7-1-2 рекорд. Во всей лиге только у 3 команд рекорд за последние 10 игр лучше. И да, я не сравнивал Калгари с топами. Чтобы попасть в ПО им просто достаточно быть лучше их конкурентов.
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JPM
Флорида нормально так разогналась, должны в по выходить - очень мощно выглядят
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PatologoanatoM
Ответ Zomourning33
Календарь у НЙА, Флориды и Питтсбурга примерно одинаковый. Будет интересно посмотреть на их конку и узнать, кто же окажется лишним. Думаю, что другие команды с Востока практически не имеют шансов на ПО. Пободная ситуация происходит и на Западе, однако Нэшвиллы в виду максимально сложного календаря отцепится рано или поздно от гонки за последнее место ПО, а вот Калгари со своим календарем должен нагнать Виннипег.
Калгари отлично нагоняет в ЛА сейчас , Калгари за 70 матчей не стали командой , играет только связка первого звена Тоффоли-Линдхольм и местами Баклунд с Андерссоном, все остальные сдали по сравнению с прошлым сезоном, год назад Калгари были в топ-3 по Дифенсу, Маркстрем был номинант на Везину, сейчас этого и близко нет, Манжапани выдал сезон жизни став мвп чм и настреляв 35 шайб , в этому году у него и 15 нет, ну и новички Юби, Кадри и Уигар вообще не зашли, у всех результативность упала в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом.
+5
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raspisanie77
Ответ Zomourning33
Календарь у НЙА, Флориды и Питтсбурга примерно одинаковый. Будет интересно посмотреть на их конку и узнать, кто же окажется лишним. Думаю, что другие команды с Востока практически не имеют шансов на ПО. Пободная ситуация происходит и на Западе, однако Нэшвиллы в виду максимально сложного календаря отцепится рано или поздно от гонки за последнее место ПО, а вот Калгари со своим календарем должен нагнать Виннипег.
Калгари календарь несложный, но сливают они там, где не должны бы, сегодня вообще нулевые.
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raspisanie77
Логично, они по жизни идут вместе с Вашиками, так что нельзя от друзей отрываться, пролетать мимо надо вместе!))
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Zomourning33
Календарь у НЙА, Флориды и Питтсбурга примерно одинаковый. Будет интересно посмотреть на их конку и узнать, кто же окажется лишним. Думаю, что другие команды с Востока практически не имеют шансов на ПО.

Пободная ситуация происходит и на Западе, однако Нэшвиллы в виду максимально сложного календаря отцепится рано или поздно от гонки за последнее место ПО, а вот Калгари со своим календарем должен нагнать Виннипег.
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