«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф.

« » проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф.

«Пингвинс» уступили «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата .

Команда под руководством Майка Салливана набрала 78 очков в 70 матчах и выбыла из зоны плей-офф.

Второе место в зоне wild card от Восточной конференции на данный момент занимает « » с 79 очками в 70 матчах. У команды под руководством Пола Мориса 6 побед в последних 7 играх.

Первую позицию wild card по-прежнему занимают « » с 80 очками в 71 игре. В активе «Сенаторс» стало 73 очка в 70 играх.