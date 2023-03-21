«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф
«Питтсбург» проиграл 4 матча подряд и уступил «Флориде» место в зоне плей-офф.
«Пингвинс» уступили «Оттаве» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Команда под руководством Майка Салливана набрала 78 очков в 70 матчах и выбыла из зоны плей-офф.
Второе место в зоне wild card от Восточной конференции на данный момент занимает «Флорида» с 79 очками в 70 матчах. У команды под руководством Пола Мориса 6 побед в последних 7 играх.
Первую позицию wild card по-прежнему занимают «Айлендерс» с 80 очками в 71 игре. В активе «Сенаторс» стало 73 очка в 70 играх.
Я написал факт. У Калгари самый простой календарь среди тех, кто борется за последнюю карту на Западе. Очевидно, что они имеют наибольшие шансы.
Да, они играют плохо, да сдали в сравнении с прошлым сезоном. Но у них ушли два лидера, которые набрали, на секундочку, 219 очков на двоих в прошлом сезоне! Замени Леона и Мака в Эдмонтоне какими-нибудь условными Томпсоном и Миллером и ты сильно удивишься результату. Или ты думаешь, что потеря таких исполнителей в атаке не ведет к катастрофе в защите?
Еще раз. Последний раз для всех тут. Чтобы Калгари попасть в ПО им нужно набрать очков больше, чем у Нэшвилла и Виннипега. Это не самая сложная задача в мире. У Калгари 7 матчей с теми, кто в ПО не попадает и даже не борется. У Нэшвилла и Виннипега на двоих таких матчей осталось всего 5.
Кончено можно надеть шапочку из фольги и поверить в то, что в ПО попадет Аризона. Но сейчас больше шансов на это имеет именно Калгари.
Кстати, а что там с одним из недавних лидеров дивизиона, с Виннипегом? Там как дела обстоят? Все звенья играют? И в защите полный порядок, да? А Нэшвилл хорошо смотрелся в прошлом матче против НЙР, а Виннипег против СЛБ?
Убираем за скобки Нэшвилл с лучшими результатами с начала февраля из-за распродажи, травмы лидера и самого сложного календаря. У Виннипега рекорд с февраля 7-10-2, у Калгари 7-8-6. Результаты в марте: Виннипег - 4-5-1, Калгари 4-4-2. Сам очки посчитаешь или скинуть онлайн калькулятор? При всех проблемах Калгари, они прибавляют под конец сезона в сравнении с самими собой же, а вот Виннипег уже несколько месяцев в крутом пике.
Пободная ситуация происходит и на Западе, однако Нэшвиллы в виду максимально сложного календаря отцепится рано или поздно от гонки за последнее место ПО, а вот Калгари со своим календарем должен нагнать Виннипег.