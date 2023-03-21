Бедард забил 70-й гол в сезоне. Он первый игрок в WHL с сезона-1995/96, набравший 140 очков в регулярке

забросил 70-ю шайбу в сезоне .

17-летний нападающий «Реджайны» набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата WHL против «Саскатуна» (4:2).

В третьем периоде канадский форвард забил гол, который стал для него 70-м в сезоне.

Бедард записал на свой счет 141 (70+71) балл за результативность в 55 матчах текущего чемпионата.

Нападающий стал первым игроком Западной хоккейной лиги с сезона-1995/96, набравшим как минимум 140 очков в регулярном чемпионате.

Бедард является фаворитом драфта НХЛ-2023.