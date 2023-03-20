Ферраро об НХЛ: «Не понравилось, что «Рейнджерс» сделали в дедлайн – так не работает. Нравится «Нью-Джерси», но без опыта в плей-офф кто-то получит пинок под зад»

поделился мыслями о том, кто может составить конкуренцию «Бостону» в плей-офф НХЛ.

– « » проводит исторический сезон. Смогут ли они перенести это в плей-офф и каких других команд им следует опасаться?

– Я не думаю, что «Бостон» непогрешим. Не думаю, что такие команды есть. Но я считаю, что эта команда очень хорошо сконструирована.

В этом плане ожидаешь, что в течение двух месяцев 37-летние центрфорварды Бержерон и Крейчи будут показывать солидную игру и обходиться без травм.

Думаю, что у « » выдающийся линия обороны. У них отличная глубина состава. Мне нравится их команда.

Мне также нравится « », но у них нет опыта в плей-офф. Обычно это означает, что кто-то получит пинок под зад. Но все может пойти не так, как вы думаете.

Мне не понравилось, что « » сделали в дедлайн, потому что так много изменений никогда не работает.

Мне трудно в них поверить, но они довольно хороши – это « ».

Единственная команда, из-за которой у меня нет сна, – это « ». Если они разберутся с вратарями, то будут очень опасны, – сказал аналитик ESPN.