Брюс Будро: «Если бы не Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Маккиннон»

заявил, что затмил .

«Если бы не Коннор Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Нэтан Маккиннон», – считает бывший главный тренер «Вашингтона» и «Ванкувера».

Нападающий «Эдмонтона» набрал 134 (58+76) балла за результативность в 70 матчах регулярного чемпионата в этом сезоне.

Форвард «Колорадо» отметился 88 (30+58) очками в 57 играх в текущем чемпионате. В прошлом сезоне Маккиннон выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».