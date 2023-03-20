Брюс Будро: «Если бы не Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Маккиннон»

Теги Колорадо Эдмонтон НХЛ Брюс Будро Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Брюс Будро заявил, что Коннор Макдэвид затмил Нэтана Маккиннона.

«Если бы не Коннор Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Нэтан Маккиннон», – считает бывший главный тренер «Вашингтона» и «Ванкувера».

Нападающий «Эдмонтона» набрал 134 (58+76) балла за результативность в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

Форвард «Колорадо» отметился 88 (30+58) очками в 57 играх в текущем чемпионате. В прошлом сезоне Маккиннон выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mithridat
Оба главные игроки своего поколения.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maxim Shumov
Если бы не травмы, Лемье был бы безоговорочно лучшим в истории
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
JuVero
с чего о нем говорить? 100 очков чувак не набирал, больше 41 шайбы не забивал ни разу.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий