Брюс Будро: «Если бы не Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Маккиннон»
Брюс Будро заявил, что Коннор Макдэвид затмил Нэтана Маккиннона.
«Если бы не Коннор Макдэвид, весь мир говорил бы о том, насколько великолепен Нэтан Маккиннон», – считает бывший главный тренер «Вашингтона» и «Ванкувера».
Нападающий «Эдмонтона» набрал 134 (58+76) балла за результативность в 70 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
Форвард «Колорадо» отметился 88 (30+58) очками в 57 играх в текущем чемпионате. В прошлом сезоне Маккиннон выиграл Кубок Стэнли вместе с «Эвеланш».
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