Кучеров забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 100 очков в 71 игре
Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5) и был признан третьей звездой.
Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.
Всего в 71 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 100 (28+72) очков.
Сегодня за 21:58 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:28 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 перехвата, полезность – «0».
-295-я сотня в НХЛ, 214 из них принадлежит канадцам, 23- американцам, 17- россиянам, 12- шведам, 10-финнам(Курри-6, Селянне-4), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 5-чехам(все Ягр), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж)
-117 игроков достигли этого рубежа в НХЛ, 79 из них канадцы,14 - американцы, 10- шведы, 7- россияне, по 2 – словака и финна, так же один немец, чех (Ягр-5 раз) и англичанин ,
--У россиян: Овечкин-4, Малкин и Кучеров по 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
- 4 очка за игру - 2 раза
- 3 очка - 9 раз
- 2 очка - 16 раз
- 1 очко - 33 раза
- без набранных очков - 11 игр.
1) Овечкин - 819 ( 1339 матчей )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) Могильный - 473 ( 990 матчей )
4) Малкин - 468 ( 1050 матчей )
5) Ковальчук - 443 ( 926 матчей )
6) П.Буре - 437 ( 702 матча )
7) Ковалёв - 430 ( 1316 матчей )
8) Вяч.Козлов - 356 ( 1182 матча )
9) Яшин - 337 ( 850 матчей )
10) Дацюк - 314 ( 953 матча )
11) КУЧЕРОВ - 274 ( 633 матча )