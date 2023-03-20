Кучеров забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 100 очков в 71 игре

Форвард « » забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5) и был признан третьей звездой.

Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 71 матче текущего чемпионата на его счету 100 (28+72) очков.

Сегодня за 21:58 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:28 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 перехвата, полезность – «0».