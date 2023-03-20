Кучеров забил «Нью-Джерси», став 3-й звездой матча. У него 100 очков в 71 игре

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче с «Нью-Джерси» (2:5) и был признан третьей звездой.

Россиянин продлил результативную серию (2+3) до 4 игр.

Всего в 71 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 100 (28+72) очков.

Сегодня за 21:58 – лучший показатель среди форвардов «Лайтнинг» (6:28 – в большинстве, 0:02 – в меньшинстве) – у Кучерова 4 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 2 перехвата, полезность – «0».

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16 комментариев

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Дух Хлебонасущенского
Третья сотня Кучерова в НХЛ!
-295-я сотня в НХЛ, 214 из них принадлежит канадцам, 23- американцам, 17- россиянам, 12- шведам, 10-финнам(Курри-6, Селянне-4), 8-словакам(П.Штясны-7, Хосса-1), 5-чехам(все Ягр), 4-немцам(все Драйзайтль), 2 –англичанам(Ходж)
-117 игроков достигли этого рубежа в НХЛ, 79 из них канадцы,14 - американцы, 10- шведы, 7- россияне, по 2 – словака и финна, так же один немец, чех (Ягр-5 раз) и англичанин ,
--У россиян: Овечкин-4, Малкин и Кучеров по 3, П. Буре, Могильный, Федоров по 2, Капризов - 1
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Alexander Bragin
Кучеров 71 матч - 100 очков
- 4 очка за игру - 2 раза
- 3 очка - 9 раз
- 2 очка - 16 раз
- 1 очко - 33 раза
- без набранных очков - 11 игр.
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Монгольские спецслужбы
Ответ Джесси Пинкман
Так так, сколько там чашек у Куча, сколько у Мака?
КС – командный трофей. Кучеров со своими чашками, равно как и чашки всяких Малкиных, Брылиных, Ларионовых, и даже Беливо с Курнуайе... на фоне игры и способностей Макдэвида просто аматоры которые никому уже не интересны и не нужны.
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ogent
Ответ Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( россияне) : 1) Овечкин - 819 ( 1339 матчей ) 2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей ) 3) Могильный - 473 ( 990 матчей ) 4) Малкин - 468 ( 1050 матчей ) 5) Ковальчук - 443 ( 926 матчей ) 6) П.Буре - 437 ( 702 матча ) 7) Ковалёв - 430 ( 1316 матчей ) 8) Вяч.Козлов - 356 ( 1182 матча ) 9) Яшин - 337 ( 850 матчей ) 10) Дацюк - 314 ( 953 матча ) 11) КУЧЕРОВ - 274 ( 633 матча )
Никите реально побороться за 5-7 места. Малкин в итоге должен стать вторым и перейти рубеж 500 шайб. А вообще смотришь список и видишь, Овечкин и остальные.....Жаль Буре, Ковальчук и Могильный так мало сыграли( меньше тысячи матчей), а они бы тоже могли преодолеть рубеж 500 шайб
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paha
Ответ ak80
Браво! Вошёл в элитный клуб россиян с 3+ сезонами с 100+ очками. Это кроме него Овечкин и Малкин.
Не было бы травм и перерывов на ковид, у Куча уже было бы 6 таких сезонов
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Stewart - 25
Лучшие снайперы НХЛ ( россияне) :
1) Овечкин - 819 ( 1339 матчей )
2) Фёдоров - 483 ( 1248 матчей )
3) Могильный - 473 ( 990 матчей )
4) Малкин - 468 ( 1050 матчей )
5) Ковальчук - 443 ( 926 матчей )
6) П.Буре - 437 ( 702 матча )
7) Ковалёв - 430 ( 1316 матчей )
8) Вяч.Козлов - 356 ( 1182 матча )
9) Яшин - 337 ( 850 матчей )
10) Дацюк - 314 ( 953 матча )
11) КУЧЕРОВ - 274 ( 633 матча )
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ogent
Ответ Монгольские спецслужбы
Когда в Лиге играют такие как Макдэвид, то очки всяких Кучеровых, Ткачаков, Пастрняков - кажутся не только бесполезными, но и жалкими.
Если Кучеров, Ткачук и Пастерняк жалкие, то кто же тогда ты?
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Лучший! Круто!
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Джесси Пинкман
Ответ Монгольские спецслужбы
Когда в Лиге играют такие как Макдэвид, то очки всяких Кучеровых, Ткачаков, Пастрняков - кажутся не только бесполезными, но и жалкими.
Так так, сколько там чашек у Куча, сколько у Мака?
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ogent
Ответ Монгольские спецслужбы
Не выдумывай всякую дичь. Никите с жалкими холуями-путинтимовцами не по пути.
Знатно серешь......
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Монгольские спецслужбы
Ответ ak80
Браво! Вошёл в элитный клуб россиян с 3+ сезонами с 100+ очками. Это кроме него Овечкин и Малкин.
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paha
Ответ Монгольские спецслужбы
Когда в Лиге играют такие как Макдэвид, то очки всяких Кучеровых, Ткачаков, Пастрняков - кажутся не только бесполезными, но и жалкими.
Будет весело если Эдмонтон не выйдет в ПО ))) а такое возможно, при этом имея в команде 4 человека которые набирают в среднем больше очка за матч, два из которых набрали 100 очков и больше , и третий еще на подходе на 100 очков
+3
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ogent
Ответ Монгольские спецслужбы
Когда в Лиге играют такие как Макдэвид, то очки всяких Кучеровых, Ткачаков, Пастрняков - кажутся не только бесполезными, но и жалкими.
Опять вылез?
+4
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ogent
Никите нужно ещё забрость минимум 2 шайбы до конца регулярного сезона, ну и сделать хотя бы 8 передач
+3
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ak80
Браво! Вошёл в элитный клуб россиян с 3+ сезонами с 100+ очками. Это кроме него Овечкин и Малкин.
+8
-1
+7
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Монгольские спецслужбы
Когда в Лиге играют такие как Макдэвид, то очки всяких Кучеровых, Ткачаков, Пастрняков - кажутся не только бесполезными, но и жалкими.
+4
-12
-8
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