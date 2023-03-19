СКА организует фан-зону в Ледовом дворце для просмотра выездных матчей Кубка Гагарина c «Торпедо»

откроет для болельщиков фан-зону в Ледовом дворце для просмотра матчей.

«Хоккейный клуб СКА приглашает всех желающих в фан-зону, чтобы вместе поболеть за любимую команду в третьем и четвертом матчах серии против «Торпедо». Она будет организована прямо в Ледовом дворце.

20 и 22 марта в 19:30 армейцы проведут в Нижнем Новгороде третий и четвертый матч полуфинала Западной конференции. Фан-зона в Ледовом в понедельник и в среду откроет двери для болельщиков в 18:30.

Вас ждет просмотр встреч СКА и «Торпедо» на большом экране и традиционная развлекательная программа домашних матчей – с конкурсами, плакатами, наклейками, аквагримом и полюбившейся музыкой. Во время игр в Ледовом будут работать буфеты. Также вас обязательно встретят Конь-Огонь и группа поддержки SKA Sisters.

Вход на фан-зону в Ледовом – свободный, билеты не требуются», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Напомним, СКА ведет 2-0 в серии с « ».