Окулов о 3:2 с «Локомотивом»: «Первый период проиграли в одну калитку, счет был закономерный. Потом нашли ключи к чужой зоне»

отметил, что ЦСКА плохо играл первые полтора-два периода с « ».

Московский клуб отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3:2.

– Мы первые полтора-два периода очень плохо играли, очень много давали им моментов. Первый период вообще по сути проиграли в одну калитку и счет был закономерный.

Потом начали делать простые вещи в своей зоне, в средней зоне, из этого вытекает ответ на ваш вопрос – нашли ключи к чужой зоне. И забили свои голы.

– Почему такое начало уже второй матч подряд?

– Дело в том, что они начинают грамотно, делают простые вещи, у них защитники в начале не придумывают ничего лишнего, с шайбой идут вперед. Мы же начинаем выдумывать, где-то что-то красиво сделать. А так надо: отобрал, шайбу вперед отдал и тогда шайба будет идти в их зону. И тогда не будем столько пропускать моментов и бросков и потихоньку перетянем игру в ту зону, где мы сможем проявлять те качества, которые нужны, – сказал нападающий .