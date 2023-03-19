Федоров о 3:2 с «Локомотивом»: «Вернулись в игру, забили нужные голы. Рад за команду, за волю»

Теги ЦСКА Локомотив травмы Сергей Федоров КХЛ Кубок Гагарина Сергей Плотников Владислав Каменев Константин Окулов Хоккей

Сергей Федоров подвел итоги матча плей-офф с «Локомотивом» (3:2, 2-0).

ЦСКА отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Нашу команду и болельщиков с победой. О начале игры не буду говорить – все сами все видели, все все понимают. Ребята также поняли, что не совсем удачно начали матч.

Первый гол – бывает, ничего страшного. Во втором периоде обрели рисунок игры, однако счет был 0:2. Но вернулись в игру, забили нужные голы.

Еще можно добавить, что теперь Костя Окулов лучший бомбардир ЦСКА в КХЛ. Сергей Плотников отыграл 800 матчей в КХЛ, а Владислав Каменев набрал 100 очков в лиге. Ребят поздравляем, серьезные цифры.

Подводя итог, рад за команду, рад за волю. Плотников? Общее состояние удовлетворительное. Насчет травмы – пока не могу сказать, не общался с врачом. Предстоят исследования, ночью узнаем.

Инициатива «Локомотива»? Не хотел бы говорить о каком-то багаже прошлого, о предыдущей серии. У нас было удовлетворительное физическое состояние после первой серии, мы это точно знаем. Это доказано и проверено.

Это наша психология, где мы должны понять причины и переориентироваться на хорошее начало. Парни прекрасно знают, что и как делать. Осталось найти запал и поджечь его», – сказал главный тренер ЦСКА.

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6 комментариев

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anapa 2013
Поплыл дед. Торпедо вообще-то за 6 матчей управились с этим недоразумением.
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Кеша
Ответ ББ
Когда пишешь, что по игре класс ЦСКА, который выше , чем у Локо, "в игре не сильно проявляется", то не учитываешь, что Локо отдохнувшие на серию вышли, а ЦСКА почти без отдыха после тяжелейшей серии с Северсталью?
Нет, я учитываю. Это задача главного тренера вывести на пик и ротация состава. Торпедо , хоть и горит в серии 0:2 , но тоже семь матчей сыграло с Динамо, но во втором матче даже в третьем периоде играло в давление по сути в 9 матче. ЦСКА не бедный клуб и я уверен , что кадровый резерв есть. Хотя доля правды есть. Но и в серии с Северсталью ЦСКА не был столь убедителен. Я все матчи смотрел.
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anapa 2013
Кеша, ты пару раз выпивал с бывшими хоккеистами и решил, что теперь можешь всем советовать. Так приди в ледовый с плакатом, на котором будет написано "возьмите меня в тренерский штаб". А вдруг? С твоими подсказками и Кудашов бы с динамой кубок взял.

- Сзади поплотнее, спереди побыстрее. Первый пошел!
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ББ
Ответ Кеша
Сергей Викторович , надо думать о завтрашнем дне . А если выйдете на СКА - там вам не дадут в догонялки играть . Это Локомотиву вы забиваете сколько надо для победы . И то на тоненького . Надо вам пообщаться с игроками . Объяснить , что в следующий раз с 0:2 можно и не отскочить. А СКА любит с первых минут играть в давление. Потом , правда , угасают в активности , а к третьему периоду ставят забор , как в матче с Торпедо . По составу то вы получше и Локомотива и СКА. Только , в игре не сильно это проявляется .
Когда пишешь, что по игре класс ЦСКА, который выше , чем у Локо, "в игре не сильно проявляется", то не учитываешь, что Локо отдохнувшие на серию вышли, а ЦСКА почти без отдыха после тяжелейшей серии с Северсталью?
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Алекс Я
Ответ Кеша
Сергей Викторович , надо думать о завтрашнем дне . А если выйдете на СКА - там вам не дадут в догонялки играть . Это Локомотиву вы забиваете сколько надо для победы . И то на тоненького . Надо вам пообщаться с игроками . Объяснить , что в следующий раз с 0:2 можно и не отскочить. А СКА любит с первых минут играть в давление. Потом , правда , угасают в активности , а к третьему периоду ставят забор , как в матче с Торпедо . По составу то вы получше и Локомотива и СКА. Только , в игре не сильно это проявляется .
Ну по составу не сказать что бы ЦСКА сильнее.сейчас никто из команд особо не выделяется.,к сожалению.
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Кеша
Сергей Викторович , надо думать о завтрашнем дне . А если выйдете на СКА - там вам не дадут в догонялки играть . Это Локомотиву вы забиваете сколько надо для победы . И то на тоненького . Надо вам пообщаться с игроками . Объяснить , что в следующий раз с 0:2 можно и не отскочить. А СКА любит с первых минут играть в давление. Потом , правда , угасают в активности , а к третьему периоду ставят забор , как в матче с Торпедо . По составу то вы получше и Локомотива и СКА. Только , в игре не сильно это проявляется .
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