Федоров о 3:2 с «Локомотивом»: «Вернулись в игру, забили нужные голы. Рад за команду, за волю»

подвел итоги матча плей-офф с « » (3:2, 2-0).

ЦСКА отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Нашу команду и болельщиков с победой. О начале игры не буду говорить – все сами все видели, все все понимают. Ребята также поняли, что не совсем удачно начали матч.

Первый гол – бывает, ничего страшного. Во втором периоде обрели рисунок игры, однако счет был 0:2. Но вернулись в игру, забили нужные голы.

Еще можно добавить, что теперь Костя Окулов лучший бомбардир ЦСКА в КХЛ. отыграл 800 матчей в , а набрал 100 очков в лиге. Ребят поздравляем, серьезные цифры.

Подводя итог, рад за команду, рад за волю. Плотников? Общее состояние удовлетворительное. Насчет травмы – пока не могу сказать, не общался с врачом. Предстоят исследования, ночью узнаем.

Инициатива «Локомотива»? Не хотел бы говорить о каком-то багаже прошлого, о предыдущей серии. У нас было удовлетворительное физическое состояние после первой серии, мы это точно знаем. Это доказано и проверено.

Это наша психология, где мы должны понять причины и переориентироваться на хорошее начало. Парни прекрасно знают, что и как делать. Осталось найти запал и поджечь его», – сказал главный тренер ЦСКА.