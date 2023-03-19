Хэмилтон заработает 35 млн рублей в «Тракторе» в сезоне-2023/24 (Metaratings)

Теги Трактор КХЛ деньги Роберт Хэмилтон Хоккей

Роберт Хэмилтон заработает в «Тракторе» 35 млн рублей в сезоне-2023/24.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подписал защитника в ноябре 2022 года. Срок соглашения с 28-летним канадским хоккеистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

По данным Metaratings, оклад Хэмилтона в сезоне-2023/24 составит 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2022/23 его зарплата составляет 25 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате игрок набрал 18 (3+15) очков в 32 матчах при показателе полезности «+6».

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10 комментариев

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Viktor Plaksin
Ответ Darkhan Darkhan
он за Нью Джерси бьётся во всю
Мерсер а не Мерседес 😂
+1
0
+1
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Фарход Якубов
Что,он поменял Мерседес на Трактор
+2
0
+2
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Шлёма Презерман
Тьфу, блин. Я уж подумал было, Дуги Хэмилтон поехал в КХЛ.
+3
-2
+1
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Darkhan Darkhan
Ответ Мадина Уйгурова
а в Мерседесе что, нет шансов на 8 титул?
он за Нью Джерси бьётся во всю
+8
0
+8
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Игорь Герасимчук
Феррари, Ред Булл, остаться в Мерседес?
Трактор!!!!
+16
-1
+15
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Ghost64051
Я один не мог понять что здесь происходит?
+3
0
+3
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сервисник
Статья для шуток)
+10
0
+10
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luasanotu
Немного мозг сломался
Сначала подумал, неужели ему зп урезали
Потом подумал, почему в тракторе
А потом как дошло...
+5
-1
+4
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tikhoselchu
Совсем веру в Мерс потерял, понятно(
+18
-2
+16
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Мадина Уйгурова
а в Мерседесе что, нет шансов на 8 титул?
+48
-1
+47
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