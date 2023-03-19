Хэмилтон заработает 35 млн рублей в «Тракторе» в сезоне-2023/24 (Metaratings)
Роберт Хэмилтон заработает в «Тракторе» 35 млн рублей в сезоне-2023/24.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подписал защитника в ноябре 2022 года. Срок соглашения с 28-летним канадским хоккеистом рассчитан до конца сезона-2023/24.
По данным Metaratings, оклад Хэмилтона в сезоне-2023/24 составит 35 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в сезоне-2022/23 его зарплата составляет 25 млн рублей.
В минувшем регулярном чемпионате игрок набрал 18 (3+15) очков в 32 матчах при показателе полезности «+6».
Трактор!!!!
Сначала подумал, неужели ему зп урезали
Потом подумал, почему в тракторе
А потом как дошло...