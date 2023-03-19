Хэмилтон заработает 35 млн рублей в «Тракторе» в сезоне-2023/24 (Metaratings)

Роберт Хэмилтон заработает в « » 35 млн рублей в сезоне-2023/24.

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подписал защитника в ноябре 2022 года. Срок соглашения с 28-летним канадским хоккеистом рассчитан до конца сезона-2023/24.

По данным Metaratings, оклад Хэмилтона в сезоне-2023/24 составит 35 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в сезоне-2022/23 его зарплата составляет 25 млн рублей.

В минувшем регулярном чемпионате игрок набрал 18 (3+15) очков в 32 матчах при показателе полезности «+6».