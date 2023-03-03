Разин о дубле Плотникова «Северстали»: «Тяжело противостоять такому шкафу! В следующем матче выпустим покрупнее ребят»

прокомментировал поражение «Северстали» от (2:5).

Команды провели первый матч в стартовом раунде Кубка Гагарина.

«Провели хороший первый период. Держали шайбу, неплохо действовали в атаке. Второй период сами себе пару смен привезли, плюс ужасно выступили наши центральные нападающие на точке — 45 на 17, кажется, проиграли. Первые два гола пропустили из-за этого.

Все голы, кроме гола в пустые ворота, одинаковые — наброс, подставление. Ничего, разберем, посмотрим. Поборемся.

Сегодня у нас был оптимальный состав, ЦСКА вышел на игру с совсем другим настроем по сравнению с предыдущей игрой. Дома мы убивали все меньшинство, выигрывая вбрасывания. Сегодня практически каждое вбрасывание в нашей зоне заканчивалось броском и ловлей шайбы на себя. Тяжело всю игру проводить в своей зоне. Все сидят в снегу, морозятся. Это единственный компонент, который мы проиграли. Силовую борьбу держали.

Голы с подставлений? Ну, кто у ЦСКА подставлял? Плотников. А у нас Пашка Денисов — 2001 года рождения, Седов — 2001 года, Чуркин — метр с кепкой. Тяжело противостоять такому шкафу! Тем более с таким опытом. Мы набиваем шишки. В следующем матче выпустим покрупнее ребят», – сказал главный тренер « ».