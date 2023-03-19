Форвард «Тампы» Хэйгл сделал хет-трик в матче против «Монреаля» и обновил личный рекорд по голам за сезон (27)

Теги Монреаль Тампа-Бэй НХЛ Брэндон Хэйгл Хоккей

Форвард «Тампы» Брэндон Хэйгл сделал хет-трик в матче с «Монреалем».

24-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (5:3). Хет-трик стал для него вторым в карьере в лиге. 

В активе Хэйгла 59 (27+32) очков в 70 играх сезона. Он обновил личный рекорд по заброшенным шайбам, в прошлом сезоне было 25 в 77 матчах за «Чикаго» и «Лайтнинг».

Ранее в этом сезоне игрок обновил свои рекорды по очкам и передачам. 

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