Форвард «Тампы» Хэйгл сделал хет-трик в матче против «Монреаля» и обновил личный рекорд по голам за сезон (27)

Форвард « » сделал хет-трик в матче с « ».

24-летний нападающий забросил 3 шайбы в матче регулярного чемпионата с «Канадиенс» (5:3). Хет-трик стал для него вторым в карьере в лиге.

В активе Хэйгла 59 (27+32) очков в 70 играх сезона. Он обновил личный рекорд по заброшенным шайбам, в прошлом сезоне было 25 в 77 матчах за «Чикаго» и «Лайтнинг».

Ранее в этом сезоне игрок обновил свои рекорды по очкам и передачам.