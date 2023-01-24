Панарин 28-й раз сделал 3+ передачи за игру. С 2015 года таких матчей больше лишь у Макдэвида (35)
Артемий Панарин 28-й раз сделал 3+ передачи за игру – 2-й результат с 2015 года.
Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:2).
На его счету стало 50 (12+38) очков в 47 играх текущего сезона.
С 2015 года больше матчей с 3+ передачами только у Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 35; оба игрока дебютировали в сезоне-2015/16). Столько же на этом отрезке – у Никиты Кучерова («Тампа», 28).
Среди действующих игроков в топ-6 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 60), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 44), Макдэвид (35), Евгений Малкин («Питтсбург», 34), Кучеров (30, 2 матча были до сезона-2015/16) и Панарин (28).
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3. Коффи - 82
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6-7. Мессье и Бурк - 64
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