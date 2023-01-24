Панарин 28-й раз сделал 3+ передачи за игру. С 2015 года таких матчей больше лишь у Макдэвида (35)

Теги рейтинги Рейнджерс Евгений Малкин Сидни Кросби НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Артемий Панарин 28-й раз сделал 3+ передачи за игру – 2-й результат с 2015 года. 

Форвард «Рейнджерс» сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (6:2). 

На его счету стало 50 (12+38) очков в 47 играх текущего сезона. 

С 2015 года больше матчей с 3+ передачами только у Коннора Макдэвида («Эдмонтон», 35; оба игрока дебютировали в сезоне-2015/16). Столько же на этом отрезке – у Никиты Кучерова («Тампа», 28). 

Среди действующих игроков в топ-6 входят Сидни Кросби («Питтсбург», 60), Никлас Бэкстрем («Вашингтон», 44), Макдэвид (35), Евгений Малкин («Питтсбург», 34), Кучеров (30, 2 матча были до сезона-2015/16) и Панарин (28). 

5 комментариев

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Zomourning33
Ответ Tax_Free
1000 очков выбьет до конца карьеры? как думаете?
Все будет завесить от здоровья и желания играть. Если захочет, то будет играть еще долго, благо стиль игры позволяет. Тогда точно выбьет 1000.
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Why always me?!
Помню Панарин в первом же матче за Коламбус ассистентский хет-трик сделал. А потом в матче с Нью-Джерси 5 голевых передач отдал.
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+2
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Molzahn
Ответ Tax_Free
1000 очков выбьет до конца карьеры? как думаете?
Если по окончании контракта в 2026 году продлится (скорее всего, в Рейнджерс) ещё хотя бы на два года, то должен.
+2
0
+2
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Tax_Free
1000 очков выбьет до конца карьеры? как думаете?
0
0
0
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Molzahn
У Кузнецова 20 игр, у Овечкина 16.
За все время:
1. Гретцки - 224
2. Лемьё - 108
3. Коффи - 82
4. Оутс - 71
5. Фрэнсис - 65
6-7. Мессье и Бурк - 64
8. Троттье - 61
9-10. Кросби и Орр - 60
+6
0
+6
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