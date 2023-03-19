«Коламбус» не вышел в плей-офф 3-й сезон подряд. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ

Теги Кубок Стэнли Коламбус Брэд Ларсен НХЛ Хоккей

«Коламбус» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.

После 68 матчей «Блю Джекетс» под руководством главного тренера Брэда Ларсена занимают с 49 очками последнее место в общей таблице лиги.

«Коламбус» пропустит Кубок Стэнли третий сезон подряд.

В прошлом регулярном чемпионате «Блю Джекетс» финишировали на 21-м месте в общей таблице, в сезоне-2020/21 – на 28-й позиции. Перед этим клуб играл в плей-офф 4 раза подряд.

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1 комментарий

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gerodot
Бедард: "Только не Коламбус, только не Коламбус".
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