«Коламбус» не вышел в плей-офф 3-й сезон подряд. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ
«Коламбус» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ.
После 68 матчей «Блю Джекетс» под руководством главного тренера Брэда Ларсена занимают с 49 очками последнее место в общей таблице лиги.
«Коламбус» пропустит Кубок Стэнли третий сезон подряд.
В прошлом регулярном чемпионате «Блю Джекетс» финишировали на 21-м месте в общей таблице, в сезоне-2020/21 – на 28-й позиции. Перед этим клуб играл в плей-офф 4 раза подряд.
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