«Коламбус» не вышел в плей-офф 3-й сезон подряд. Клуб идет последним в общей таблице НХЛ

«Коламбус» лишился шансов на выход в плей-офф .

После 68 матчей «Блю Джекетс» под руководством главного тренера Брэда Ларсена занимают с 49 очками последнее место в общей таблице лиги.

« » пропустит третий сезон подряд.

В прошлом регулярном чемпионате «Блю Джекетс» финишировали на 21-м месте в общей таблице, в сезоне-2020/21 – на 28-й позиции. Перед этим клуб играл в плей-офф 4 раза подряд.