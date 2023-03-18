Массовая стычка произошла в матче СКА – «Торпедо». Яшкин и Фирстов получили по 2 минуты штрафа

Теги СКА Торпедо видео КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Яшкин Иван Кульбаков Владислав Фирстов Хоккей

В матче СКА – «Торпедо» случилась массовая стычка.

Эпизод произошел на 30-й минуте матча плей-офф КХЛ. Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков, лежа на животе, не зафиксировал шайбу, игроки СКА пытались завладеть ей.

В определенный момент защитники «Торпедо» вступились за Кульбакова, после чего началась массовая стычка. По итогу Владислав Фирстов и Дмитрий Яшкин получили по две минуты штрафа за грубость.

После второго периода счет в матче 5:4 в пользу СКА.

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2 комментария

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Сергей Низовкин
Этого Яшкина гнать надо из КХЛ пинками он вообще оборзел пусть валит вЧехию !!!!!!!
0
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-1
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HockeyMan
Ну ничего массового я тут не увидел конечно, но мини стычка была
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+2
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