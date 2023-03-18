Массовая стычка произошла в матче СКА – «Торпедо». Яшкин и Фирстов получили по 2 минуты штрафа
В матче СКА – «Торпедо» случилась массовая стычка.
Эпизод произошел на 30-й минуте матча плей-офф КХЛ. Вратарь «Торпедо» Иван Кульбаков, лежа на животе, не зафиксировал шайбу, игроки СКА пытались завладеть ей.
В определенный момент защитники «Торпедо» вступились за Кульбакова, после чего началась массовая стычка. По итогу Владислав Фирстов и Дмитрий Яшкин получили по две минуты штрафа за грубость.
После второго периода счет в матче 5:4 в пользу СКА.
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