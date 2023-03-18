Массовая стычка произошла в матче СКА – «Торпедо». Яшкин и Фирстов получили по 2 минуты штрафа

В матче СКА – «Торпедо» случилась массовая стычка.

Эпизод произошел на 30-й минуте матча плей-офф . Вратарь « » , лежа на животе, не зафиксировал шайбу, игроки СКА пытались завладеть ей.

В определенный момент защитники «Торпедо» вступились за Кульбакова, после чего началась массовая стычка. По итогу и Дмитрий Яшкин получили по две минуты штрафа за грубость.

После второго периода счет в матче 5:4 в пользу .