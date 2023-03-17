Ярослав Дыбленко: «ЦСКА легче играть с «Локомотивом», чем с «Северсталью». Ничего нового они не показали – более предсказуемые»

Теги ЦСКА Локомотив Кубок Гагарина Ярослав Дыбленко Спорт-Экспресс Адам Рейдеборн Хоккей

Хоккеист ЦСКА Ярослав Дыбленко поделился мнением о победе над «Локомотивом».

ЦСКА выиграл первый матч серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 2:0.

– Первый период начался достаточно нетипично для ЦСКА, почти все время играли в обороне. Как удалось переломить игру?

– Мы всегда ожидаем от таких команд, конечно, что будет куча моментов, агрессия.

Но все равно с ними играть легче, чем с Череповцом. «Северсталь» диагонали давала, а это более системная команда, более злая.

И мне кажется, у них перед нами должок, так что они бьются, и мы тоже стараемся. Они более предсказуемые.

– От вашей серии с «Локомотивом» не ждут такого яркого хоккея, как от прошлого раунда. Что должен сделать ЦСКА, чтобы было больше огня? Или вам так комфортно, как сейчас?

– Не знаю, так комфортно в принципе. Просто реализовывать свои моменты, нам нормально, чувствуем себя в своей тарелке.

– Такое начало со стороны ЦСКА полностью в обороне было запланировано или так получилось?

– Мы в сезоне провели шесть игр, и мы понимали, что будет нас ждать и примерно готовились к этому. Ничего нового они не показали.

Да, они хорошо начали первый период, много бросков, агрессия была. Но мы выдержали этот период и во втором привыкли более-менее и начали потихоньку переламывать.

– Многие после первого раунда говорили о Адаме Рейдеборне много нелестного. Он сегодня сделал сухарь. Как вы это все воспринимаете?

– Конечно, вратари понимают, какая ответственность на них лежит, что им доверяют. Мы поддерживаем их всегда. Всякое бывает.

Вся команда в серии с Череповцом показала свой лучший хоккей. Эта серия начинается с чистого листа. Результат на табло. У него хороший матч, который он провел на ноль, спасибо ему, – сказал защитник ЦСКА.

2 комментария

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Алексей Иванов
Локо лучше играли, просто кони первые забили
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Михаил Михайлов
Отскочили кони, а гонору - то сколько ! Раз в год и кочерга стреляет, да , Дыбленко? Перебросали просто в хлам , но моментами надо пользоваться, с этим извечная проблема Ярославля . В любом случае серия только начинается , при такой игре все карты на руках у Никитина и Ко
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