Кросби набирает в среднем очко за матч в 18-м сезоне подряд. Рекорд НХЛ у Гретцки – 19 сезонов, у Малкина – 14
Сидни Кросби обеспечил себе 18-й сезон подряд в НХЛ с одним баллом в среднем за матч.
35-летний капитан «Питтсбурга» отметился двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:4).
На счету канадского центрфорварда стало 83 (29+54) очка в 68 матчах сезона.
Таким образом, Кросби гарантировал 18-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем один балл за игру.
Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 19 сезонов подряд с одним очком в среднем за матч.
Третье место занимает Горди Хоу (17 сезонов), четвертое – Марио Лемье (15 сезонов). У Евгения Малкина таких сезонов 14.
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