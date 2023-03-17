Кросби набирает в среднем очко за матч в 18-м сезоне подряд. Рекорд НХЛ у Гретцки – 19 сезонов, у Малкина – 14

Теги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Уэйн Гретцки НХЛ Хоккей

Сидни Кросби обеспечил себе 18-й сезон подряд в НХЛ с одним баллом в среднем за матч.

35-летний капитан «Питтсбурга» отметился двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:4).

На счету канадского центрфорварда стало 83 (29+54) очка в 68 матчах сезона.

Таким образом, Кросби гарантировал 18-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем один балл за игру.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки – 19 сезонов подряд с одним очком в среднем за матч.

Третье место занимает Горди Хоу (17 сезонов), четвертое – Марио Лемье (15 сезонов). У Евгения Малкина таких сезонов 14.

4 комментария

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Рамиль Кизимов
Чел 18-ый сезон в лиге проводит, все топовые. И только подбирается к 1500 очкам. У Гретцки их 2857
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yulay
Дичайший уровень, конечно
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Jeff Lebowski
В заголовке после "среднем" пропущен предлог "в" - поправьте, пожалуйста.
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Ротор-Волгоград
Не знаю сколько он ещё сможет отыграть сезонов, но до 2000 очков добраться будет сложно. 5 сезонов по 100 очков...
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-1
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