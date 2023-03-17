Кросби набирает в среднем очко за матч в 18-м сезоне подряд. Рекорд НХЛ у Гретцки – 19 сезонов, у Малкина – 14

обеспечил себе 18-й сезон подряд в НХЛ с одним баллом в среднем за матч.

35-летний капитан « » отметился двумя результативными передачами в игре регулярного чемпионата против «Рейнджерс» (2:4).

На счету канадского центрфорварда стало 83 (29+54) очка в 68 матчах сезона.

Таким образом, Кросби гарантировал 18-й сезон подряд, в котором он набирает в среднем один балл за игру.

Рекорд НХЛ по этому показателю принадлежит – 19 сезонов подряд с одним очком в среднем за матч.

Третье место занимает Горди Хоу (17 сезонов), четвертое – Марио Лемье (15 сезонов). У таких сезонов 14.