Генменеджер «Динамо» о Кудашове: «Вопроса о продлении контракта не будет в повестке ближайшего совета директоров»

Генменеджер « » прокомментировал ситуацию с продлением контракта с .

«Вопроса о продлении контракта с главным тренером не будет в повестке ближайшего совета директоров «Динамо», только заслушают отчеты о сезоне», – сказал .

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

12 марта команда проиграла в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 (2-4 в серии).