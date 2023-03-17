Генменеджер «Динамо» о Кудашове: «Вопроса о продлении контракта не будет в повестке ближайшего совета директоров»
Генменеджер «Динамо» прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Алексеем Кудашовым.
«Вопроса о продлении контракта с главным тренером не будет в повестке ближайшего совета директоров «Динамо», только заслушают отчеты о сезоне», – сказал Алексей Сопин.
Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.
12 марта команда проиграла в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 (2-4 в серии).
Николаевичу тоже надо встряхнуться и набраться вдохновения с новым клубом .