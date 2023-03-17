Генменеджер «Динамо» о Кудашове: «Вопроса о продлении контракта не будет в повестке ближайшего совета директоров»

Теги Алексей Кудашов Алексей Сопин КХЛ Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Генменеджер «Динамо» прокомментировал ситуацию с продлением контракта с Алексеем Кудашовым.

«Вопроса о продлении контракта с главным тренером не будет в повестке ближайшего совета директоров «Динамо», только заслушают отчеты о сезоне», – сказал Алексей Сопин.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

12 марта команда проиграла в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 (2-4 в серии).

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2 комментария

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Кеша
Пора прощаться с Кудашовым . Надо по -человечески поступить и отпустить Алексея Николаевича , пока есть тренерские вакансии . Надо пробовать с Разиным . Либо возвращать Знарка . Бей беги больше не нужен . Алексею
Николаевичу тоже надо встряхнуться и набраться вдохновения с новым клубом .
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Ротор-Волгоград
Ну давайте, продлите его, он же на новый уровень вас выводит. На прямых ногах в первом раунде ПО кататься, это знаете ли не каждый может.
+4
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