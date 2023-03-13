Решение по будущему Кудашова в «Динамо» примут 17 марта («СЭ»)

Решение по будущему главного тренера «Динамо» будет принято 17 марта.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что стороны вели переговоры о продлении контракта еще до плей-офф, но до официального подписания дело не дошло.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

12 марта команда проиграла в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 (2-4 в серии).

Гендиректор «Динамо»: «Задача, поставленная перед командой, выполнена. В плей-офф вышли, причем не с 8-го места, а с 5-го»