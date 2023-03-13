Решение по будущему Кудашова в «Динамо» примут 17 марта («СЭ»)

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Спорт-Экспресс Хоккей

Решение по будущему главного тренера «Динамо» Алексея Кудашова будет принято 17 марта.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что стороны вели переговоры о продлении контракта еще до плей-офф, но до официального подписания дело не дошло.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года. 

12 марта команда проиграла в шестой игре серии с «Торпедо» (1:2 ОТ) и выбыло из розыгрыша Кубка Гагарина-2023 (2-4 в серии).

Гендиректор «Динамо»: «Задача, поставленная перед командой, выполнена. В плей-офф вышли, причем не с 8-го места, а с 5-го»

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15 комментариев

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argentina10
чувствую в Пинск на предсезонку поедем..
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Валерий Асанов
Надо что то менять,начать с тренера....хуже уже точно не будет,а с ним будут топтаться на одном месте....ему шанс дали,он его не использовал ...
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Dinamik1
Результат вроде не плохой но он шантажировал руководство перед плей оф выбивая себе контракт по больше.А это сказалось на результате три подрят овер тайма и все проиграны.Так что на выход.
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ЧакЧак
перед сезоном думали они вообще никуда не попадут...так что норм..проиграли в борьбе
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Rio de Janeiro
Динамо нужно перестать быть однодневкой, живущей одним днём а становиться серьёзным клубом подстать своей истории, строя если не долгосрочный командный проект то хотя бы с прицелом на года 3, поэтому Кудашова обязательно нужно оставлять.Для нынешнего Динамо 6 место во всей регулярке и равная борьба с 5 командой, при 1 звене Джиошвили-Каблуков-Муранов, это не провал
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AVKU
В сад. 2-4 в первом раунде это приговор.
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Igbin
Руководство Динамо ведет себя так, словно в клуб просятся несколько высококлассных специалистов, а у Кудашова это единственная возможность продолжить тренерскую карьеру. Вот будет поворот, если Кудашов сам откажется продлевать контракт. Хотя, наверное, такими маневрами руководители стараются сбить цену, убедить тренера согласиться на меньшую сумму в контракте.
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Раменки за Динамо
Овечкина спросите, он же советник в руководстве. Может кого из заморских посоветует.
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Vadoniy
А какие варианты среди тренеров? Квартальнов и Знарок кажутся более-менее среди свободных тренеров, но Знарок уже с нетоповым Спартаком не очень справился, а Квартальнов может всё ещё дорогим быть. Светлов и Назаров не очень похожи на лучшее решение, так что, полагаю, оставят Кудашова.
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HockeyMan
По мне так, Кудашова надо оставлять
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T.T.
Десятки топ-тренеров выстроились в очередь, все хотят поработать с Сафроновым.
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Виталий Макеев
Тех кто ДУШОЙ БОЛЕЕТ ЗА ДИНАМО, КТО КАВАЛ ПОБЕДЫ
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Kipsone
Домой.
Вердикт окончательный, пересмотру не подлежит.
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Виталий Макеев
НАДЕЮСЬ ОНИ ВСЕ УЙДУТ. И В ДИНАМО ПОЯВЯТСЯ ПРОФИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ . НАДЕЮСЬ СОВЕТ ПРИМЕТ ПРАВЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ НАДЕЮСЬ И ВЕТЕРАНЫ ДИНАМО СКАЖУТ СВОЕ СЛОВО. ХОТЕЛОСЬ БЫ НАШИХ ДИНАМОСКИХ ЛЮДЕЙ. ВО ГЛАВЕ КЛУБА.
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Вольфсбург
Виталия Семёновича Давыдова пригласите, он покажет где дверь!
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