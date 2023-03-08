Михаил Кравец: «Сибирь» умирала на льду, чтобы выиграть, выкладывалась. «Авангард» был готов к этому»

отметил, что игра «Авангарда» с «Сибирью» (4:1, 3-1 в серии) была боевой.

«Как мы и ожидали, эта игра была боевой, сложной. «Сибирь» умирала на льду для того, чтобы выиграть, выкладывалась. Мы были готовы к этому и понимали, что где-то в прошлой игре мы слишком много моментов дали, много удалились. Но начали период довольно-таки хорошо, повели, и вот опять пару удалений, которые ломают игру: пропустили, естественно, гол.

Во втором периоде не могу сказать, что мы сыграли гораздо лучше, чем позавчера, но лучше, 100%. Меньше моментов было, не было удалений, сами немножко какие-то моменты создали. Третий период, считаю, показательный по построению обороны, по работе команды, пятерки. Нужно было « », они давили, мы контратаковали и решили исход матча. Едем домой и готовимся к следующей сложной игре.

Второй период эталонный? Это кто-то придумал, что у нас со вторыми периодами проблемы. По статистике в сезоне у нас четвертое место по вторым периодам. Проблема была в концовке, во Владивостоке, до Владивостока несколько игр. И позавчера. Гораздо лучше, но не идеал. Хочется больше играть, атакующая команда с такими мастерами, как «Авангард», больше должна играть в чужой зоне, а не отбиваться, держать шайбу, не отбрасываться и накладывать смены в чужой зоне.

Больше сыграли с акцентом на вывод шайбы из зоны? Мы все время делаем акцент, что нужно больше играть в чужой зоне, выводить. И в тот же момент делаем акцент, что просто так выбрасывать не надо. Это все время будешь без шайбы играть. Особенно в третьем периоде мы побежали первые за шайбой и поэтому даже выходы в тяжелейших ситуациях оказались легче и более правильными.

Игра Сведберга и ? Сведберг очень хорошо сыграл. Все защитники выполнили свою работу на 200%. И Арсений не растерялся, сразу вошел в игру, забил очень важный первый гол и участвовал в отборе во время второго гола. Как нападающий свою работу он выполнил», – сказал главный тренер « ».