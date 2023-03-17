Никита Щитов: «Локомотиву» по силам обыграть ЦСКА. В этой серии мы увидим оборонительный и закрытый хоккей»

считает, что «Локомотиву» по силам обыграть ЦСКА в плей-офф.

Первый матч серии состоится сегодня, 17 марта.

«ЦСКА удивил меня в первом раунде, равно как и «Металлург». Тренер, работающий с « », совсем недавно возглавлял армейцев. Команды играют в примерно одинаковый хоккей, они отлично знают все слабые стороны друг друга.

и его ребята хорошо замотивированы против . В этой серии мы увидим оборонительный и закрытый хоккей.

Отдам предпочтение «Локомотиву». Исходя из того, что мы увидели в первом раунде, думаю, что им по силам обыграть ЦСКА. В том числе в сегодняшнем матче», – сказал бывший защитник клубов .