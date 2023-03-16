Сергей Федоров: «ЦСКА знает манеру игры «Локомотива». Много пропускать – неправильная тенденция, надо подтянуть концентрацию»

поделился ожиданиями перед серией плей-офф против « ».

– У нас был выходной после серии с «Северсталью». Провели штатную тренировку, прошлись по определенным позициям в нашей коллективной игре.

На раскатке отработаем другие моменты, которые сегодня не успели сделать.

Готовимся в штатном режиме, настроение хорошее. Победы придают нам сил. «Локомотив» – знакомый нам соперник, знаем их манеру игры.

– В серии ЦСКА и «Северстали» был установлен рекорд по результативности. ЦСКА много забивал, но и пропускал тоже. Был ли отдельный разговор с ребятами на эту тему?

– Ребята и так понимают, что много пропускать – неправильная тенденция. Тем не менее, серия сложилась так, как сложилась.

Мы уделяем этому внимание, постоянно напоминаем определенные фундаментальные вещи, которые помогают нам играть в обороне и средней зоне.

Оттолкнемся от того, что надо подтянуть концентрацию и внимание к исполнению элементов, которые помогут нам играть солиднее в защите.

– В последнее время на матчах ЦСКА полные трибуны и дома, и на выезде, армейские фанаты наверняка поедут в большом количестве в Ярославль. Влияет ли эта поддержка на команду?

– Это очень позитивный фактор. Всем хоккеистам принято играть при полных трибунах, особенно когда за тебя болеют. Это здорово.

Наша задача – поддержать ту победную ауру, которую дают наши болельщики, – сказал главный тренер .