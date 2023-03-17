Александр Кожевников: «В игре «Ак Барс» – «Адмирал» было до фига странных моментов. С судьями у нас полная беда»

Теги Ак Барс судьи КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Адмирал Хоккей

Александр Кожевников считает, что в Фонбет Чемпионате КХЛ беда с судьями.

«С судьями у нас полная беда. Это самое слабое место в нашем хоккее. Оно всегда было слабым, но ничего не улучшается. Надо что-то там менять. Кроме того, что они теперь что-то там начали показывать, ничего не изменилось. 

Вот во вчерашней игре «Ак Барс» – «Адмирал» было до фига странных моментов. И не только там. Они практически в каждом матче присутствуют. Если говорить о казанском матче, то там арбитры многие вещи пропускали. Тут уж надо либо судить, либо не судить.

Надо гнать за все. А у нас судьи начинают выдумывать, что можно, а что нельзя. Это не в одной игре происходит, у нас весь чемпионат такой», – считает двукратный олимпийский чемпион.

«Адмирал» зарубился с «Ак Барсом» в первом матче: мог и победить, но было слишком много удалений

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1 комментарий

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ЧакЧак
на стол видать накрывать начал.....
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