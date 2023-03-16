Билялетдинов о симуляциях «Ак Барса»: «Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали»
Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом».
«Ак Барс» обыграл дальневосточников (3:2, 1-0 в серии) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.
– Игра непростая. Мы рассчитывали, что так и будет. Хорошо, что оказались готовы. Есть вопросы, которые мы должны поправить. Будем работать над этим.
– В конце регулярного чемпионата были матчи против «Адмирала». Насколько сильно изменился ваш соперник?
– Он изменил свою игру.
– Почему немного просели во втором периоде?
– Посмотрим, подумаем и постараемся исправить.
– Были проблемы со входом, потери были. Это какая-то расхлябанность?
– Ребята нормально работали. Вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправить. Их поправим.
– Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами, приукрашивали падения – намекали на симуляцию. Есть ли вам что сказать по этому поводу?
– Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали.
– Ваш хоккей и хоккей Тамбиева схожи. Ощутили ли это? Насколько тяжело играть с командой, которая проповедует схожую философию?
– Понимаю, что он делает, для меня это не ново. Его стиль, что они изменили – мне понятно. Нужно правильно эту ситуацию принять и сделать выводы, – сказал главный тренер «Ак Барса».
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