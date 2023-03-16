Билялетдинов о симуляциях «Ак Барса»: «Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Адмиралом».

«Ак Барс» обыграл дальневосточников (3:2, 1-0 в серии) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Игра непростая. Мы рассчитывали, что так и будет. Хорошо, что оказались готовы. Есть вопросы, которые мы должны поправить. Будем работать над этим.

– В конце регулярного чемпионата были матчи против «Адмирала». Насколько сильно изменился ваш соперник?

– Он изменил свою игру.

– Почему немного просели во втором периоде?

– Посмотрим, подумаем и постараемся исправить.

– Были проблемы со входом, потери были. Это какая-то расхлябанность?

– Ребята нормально работали. Вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправить. Их поправим.

– Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами, приукрашивали падения – намекали на симуляцию. Есть ли вам что сказать по этому поводу?

– Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали.

– Ваш хоккей и хоккей Тамбиева схожи. Ощутили ли это? Насколько тяжело играть с командой, которая проповедует схожую философию?

– Понимаю, что он делает, для меня это не ново. Его стиль, что они изменили – мне понятно. Нужно правильно эту ситуацию принять и сделать выводы, – сказал главный тренер «Ак Барса».

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4 комментария

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Booligan
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Dr Gonzo
Уровень журналистов конечно... Если где и просели, то в 3 периоде. Адмирал давил, спас Билялов. Ну и Лямкин попал конечно очень вовремя. Второй период по игре для АК Барса как раз был лучшим. Доминировали, создали кучу моментов, 0-2 за период недоразумение и дикий нефарт. Счёт периода совсем не по игре, как собственно и в 3-м.
+1
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Антон Третьяков
Ответ Саша Чугунков
Ну хоть бы это не говорил, ты тренер их
чей, чай?
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Саша Чугунков
Ну хоть бы это не говорил, ты тренер их
0
-4
-4
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