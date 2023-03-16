Билялетдинов о симуляциях «Ак Барса»: «Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали»

прокомментировал победу над « ».

«Ак Барс» обыграл дальневосточников (3:2, 1-0 в серии) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Игра непростая. Мы рассчитывали, что так и будет. Хорошо, что оказались готовы. Есть вопросы, которые мы должны поправить. Будем работать над этим.

– В конце регулярного чемпионата были матчи против «Адмирала». Насколько сильно изменился ваш соперник?

– Он изменил свою игру.

– Почему немного просели во втором периоде?

– Посмотрим, подумаем и постараемся исправить.

– Были проблемы со входом, потери были. Это какая-то расхлябанность?

– Ребята нормально работали. Вопросов нет. Есть моменты, которые нужно поправить. Их поправим.

– Тамбиев назвал игроков «Ак Барса» артистами, приукрашивали падения – намекали на симуляцию. Есть ли вам что сказать по этому поводу?

– Не могу так сказать. Не знаю, почему так подумали.

– Ваш хоккей и хоккей схожи. Ощутили ли это? Насколько тяжело играть с командой, которая проповедует схожую философию?

– Понимаю, что он делает, для меня это не ново. Его стиль, что они изменили – мне понятно. Нужно правильно эту ситуацию принять и сделать выводы, – сказал главный тренер « ».