Тамбиев о серии с «Ак Барсом»: «Все пойдет как надо, я вас уверяю. Мотивация «Адмирала» очень высока»

уверяет, что «Адмирал» мотивирован проявить себя в серии с « ».

– Были ли проблемы с настроем команды после победной серии с «Салаватом Юлаевым»?

– Перестроиться на еще одного серьезного соперника было нелегко. Но со второго периода команда перестроилась, будем биться, сражаться. Мы на правильном пути, будет интересная серия.

– Для «Адмирала» будет плюсом отсутствие больших ожиданий со стороны болельщиков?

– Мы играем во втором раунде плей-офф, очень высокая спортивная мотивация. Все пойдет так, как надо, я вас уверяю.

– Стоит ли ждать в этой серии Берлева и Уильямса?

– Доктора колдуют, нам их не хватает. У нас не такая длинная скамейка, это две наши боевые единицы. Надеюсь, они нам в этой серии помогут, – сказал Тамбиев.

«Ак Барс» выиграл первый матч у «Адмирала» (3:2), забросив все три шайбы в большинстве. Счет по броскам в 3-м периоде – 7:19