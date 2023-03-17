Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах

Теги рейтинги Тампа-Бэй Евгений Малкин Сергей Зубов НХЛ Артемий Панарин Никита Кучеров Коннор Макдэвид Хоккей

Никита Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах.

Форвард «Тампы» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б). 

На счету 29-летнего игрока 97 (27+70) очков в 60 играх. 

Кучеров достиг отметки 70 передач в сезоне 2-й раз за карьеру. В сезоне-2018/19 он установил российский рекорд (87 передач в 82 играх при 128 очках). 

Кроме него, такое достижение есть в активе еще только у троих россиян – Сергея Зубова (1993/94, «Рейнджерс», 77 в 78), Евгения Малкина (2008/09, «Питтсбург», 78 в 82) и Артемия Панарина (2021/22, «Рейнджерс», 74 в 75). 

Среди действующих игроков НХЛ лидером по числу сезонов с 70+ передачами является Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5). 

11 комментариев

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See what
Вот только не платят ему как Панарину и Бобровскому
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Верховенский1990
Кучер - топ!
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ɔculpa
Ответ Палец Мето
Ну кроме Мака, он первый из людей
Так Мак и есть 97)
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BigHead
Ответ 5kywn5cddd
У Куча дофига праймари , ведет игру звена
У него первых передач по карьере 60%, для нападающих это средний результат, так как большое количество секондарей у защитников. У Стэмкоса 62%, у того же Макдэвида 64.
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Alexander Bragin
Кучеров, передач за игру начиная с сезона 17/18:
2017/18 - 80 матчей - 61 ассист = 0,76
2018/19 - 82 - 87 = 1,06
2019/20 - 68 - 52 = 0,76
2020/21 - пропущен из-за травмы
2021/22 - 47 - 44 = 0,93
2022/23 - 69 - 70 = 1,01
А ведь есть ещё и забитые. После выхода на проектную мощность, Кучеров способен стабильно набирать 100+ очков за сезон, и если бы не травмы и пандемия, по их количеству он мог бы выйти в лидеры среди отечественных игроков по этому показателю.
на данный момент сезонов с "сотней":
- 4 Овечкин
- 3 Малкин
- 2 П.Буре, Могильный, С.Фёдоров, Кучеров
- 1 Капризов
+2
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Палец Мето
Ответ Антон Якимцев
Куч - могуч. Если забыть про постоянные сравнения с 97ым, то держит свой уровень регулярно.
Ну кроме Мака, он первый из людей
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5kywn5cddd
У Куча дофига праймари , ведет игру звена
+4
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Splin
Ответ old folk
Зубов какой-то космос.🤯 Жаль, толком его игру не застал
Видео же можно смотреть
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Latenight Radio
Среди действующих игроков НХЛ лидером по числу сезонов с 70+ передачами является Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5)

Опять он, да что ж такое.
+6
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old folk
Зубов какой-то космос.🤯
Жаль, толком его игру не застал
+6
0
+6
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Антон Якимцев
Куч - могуч. Если забыть про постоянные сравнения с 97ым, то держит свой уровень регулярно.
+11
0
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