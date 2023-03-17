Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах

– 1-й россиянин в истории , сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах.

Форвард « » отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).

На счету 29-летнего игрока 97 (27+70) очков в 60 играх.

Кучеров достиг отметки 70 передач в сезоне 2-й раз за карьеру. В сезоне-2018/19 он установил российский рекорд (87 передач в 82 играх при 128 очках).

Кроме него, такое достижение есть в активе еще только у троих россиян – Сергея Зубова (1993/94, «Рейнджерс», 77 в 78), (2008/09, «Питтсбург», 78 в 82) и (2021/22, «Рейнджерс», 74 в 75).

Среди действующих игроков НХЛ лидером по числу сезонов с 70+ передачами является Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5).