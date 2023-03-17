Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах
Никита Кучеров – 1-й россиянин в истории НХЛ, сделавший 70 голевых передач в 2 сезонах.
Форвард «Тампы» отметился результативным действием в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (4:3 Б).
На счету 29-летнего игрока 97 (27+70) очков в 60 играх.
Кучеров достиг отметки 70 передач в сезоне 2-й раз за карьеру. В сезоне-2018/19 он установил российский рекорд (87 передач в 82 играх при 128 очках).
Кроме него, такое достижение есть в активе еще только у троих россиян – Сергея Зубова (1993/94, «Рейнджерс», 77 в 78), Евгения Малкина (2008/09, «Питтсбург», 78 в 82) и Артемия Панарина (2021/22, «Рейнджерс», 74 в 75).
Среди действующих игроков НХЛ лидером по числу сезонов с 70+ передачами является Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 5).
2017/18 - 80 матчей - 61 ассист = 0,76
2018/19 - 82 - 87 = 1,06
2019/20 - 68 - 52 = 0,76
2020/21 - пропущен из-за травмы
2021/22 - 47 - 44 = 0,93
2022/23 - 69 - 70 = 1,01
А ведь есть ещё и забитые. После выхода на проектную мощность, Кучеров способен стабильно набирать 100+ очков за сезон, и если бы не травмы и пандемия, по их количеству он мог бы выйти в лидеры среди отечественных игроков по этому показателю.
на данный момент сезонов с "сотней":
- 4 Овечкин
- 3 Малкин
- 2 П.Буре, Могильный, С.Фёдоров, Кучеров
- 1 Капризов
Опять он, да что ж такое.
Жаль, толком его игру не застал