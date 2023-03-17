Бобровский пропустил 3 шайбы после первых 3 бросков «Монреаля», всего в игре – 5. Победа – 22-я в сезоне

пропустил 3 шайбы после первых 3 бросков « », всего в игре – 5.

Вратарь «Флориды» отразил 25 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (9:5).

В первом периоде (выигранном южанами со счетом 7:3) он справился с 3 бросками из 6, причем первые три броска канадского клуба оказались результативными.

Бобровский пропустил 5+ шайб за игру 7-й раз в сезоне. Победа стала для него 22-й в 45 матчах (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,03).

«Флорида» и «Монреаль» забросили 10 шайб за 20 минут (7:3), повторив рекорд НХЛ для первых периодов