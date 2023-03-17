Бобровский пропустил 3 шайбы после первых 3 бросков «Монреаля», всего в игре – 5. Победа – 22-я в сезоне

Теги Монреаль Флорида Сергей Бобровский НХЛ Хоккей

Сергей Бобровский пропустил 3 шайбы после первых 3 бросков «Монреаля», всего в игре – 5.

Вратарь «Флориды» отразил 25 бросков из 30 в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Канадиенс» (9:5). 

В первом периоде (выигранном южанами со счетом 7:3) он справился с 3 бросками из 6, причем первые три броска канадского клуба оказались результативными. 

Бобровский пропустил 5+ шайб за игру 7-й раз в сезоне. Победа стала для него 22-й в 45 матчах (90,3% сэйвов, коэффициент надежности 3,03). 

«Флорида» и «Монреаль» забросили 10 шайб за 20 минут (7:3), повторив рекорд НХЛ для первых периодов

5 комментариев

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b08r
Первую шайбу еще можно предъявить, дальше стандартная хорошая игра обороны)
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askarik1992
Ответ Белый офицер
И потом вот это благодаря команде обходит Набокова и стает лучшим русским вратарям... .. . УЖАС!!!
Ну это в этом сезоне не блещет а до этого норм был
+1
-1
0
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Белый офицер
И потом вот это благодаря команде обходит Набокова и стает лучшим русским вратарям... .. . УЖАС!!!
0
-1
-1
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Александр
10 милионная дыра
+3
-1
+2
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ЧакЧак
Бобровский=Бобков
0
-3
-3
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