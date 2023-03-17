«Флорида» и «Монреаль» забросили 10 шайб за 20 минут (7:3), повторив рекорд НХЛ для первых периодов

« » и « » забросили 10 шайб за 20 минут, повторив рекорд для 1-х периодов.

«Пантерс» обыграли «Канадиенс» (9:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В первом периоде команды забросили 10 шайб на двоих (7 у южан против 3 у канадского клуба), повторив рекорд НХЛ.

Ранее по 10 шайб в первом периоде забрасывалось в 1982 («Монреаль» – «Баффало», итог 7:7) и 1987 («Ванкувер» – «Калгари», 9:5) годах.

Рекорд регулярок НХЛ по голам за одну 20-минутку – 12 – делят 2-й период матча «Эдмонтон» – «Чикаго» (1985 год, итог 12:9) и 3-й период матча оригинальной «Оттавы» и «Квебека» (1920, 11:6).

Кроме того, «Флорида» обновила свой клубный рекорд по числу голов за один период (любой). Прошлое достижение – 6 шайб во втором периоде матча с «Бостоном» в 2000 году.

«Монреаль» по ходу игры дважды менял вратаря – Сэм Монтембо был заменен на Джейка Аллена после трех пропущенных шайб, но после 9-го гола «Пантерс» вернулся в ворота.