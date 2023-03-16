«Авто» и «Чайка» набрали рекордные 295 минут штрафа, устроив несколько драк в конце матча плей-офф МХЛ

Молодежные команды «Автомобилиста» и « » набрали 295 минут штрафа.

« » обыграла « » (4:1, 3-1 в серии) в четвертом матче первого раунда плей-офф и вышла в следующий раунд Кубка Харламова.

В конце третьего периода команды устроили несколько драк.

Екатеринбургская команда набрала 165 штрафных минут, нижегородцы – 130.

отмечает, что в этом матче набрано наибольшее количество штрафных минут в истории плей-офф лиги.