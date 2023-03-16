Панин о словах Кожевникова: «Сначала разозлился, а потом понял, что судьба ветеранчиков – каждый год заново все доказывать. Он авторитетный эксперт»

Теги Салават Юлаев Григорий Панин КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Григорий Панин считает Александра Кожевникова жестким, но авторитетным экспертом.

– На старте сезона Александр Кожевников говорил о двух сценариях вашей карьеры – от большого лидера до смешного ветеранчика. Не обиделись на двукратного олимпийского чемпиона?

– Александр Викторович – жесткий, но авторитетный эксперт, иногда резок, но к нему в хоккее прислушиваются, поскольку он все доказал на льду своими титулами.

Если честно, прочитав его интервью, сначала немного разозлился. Но потом понял, что такова судьба ветеранчиков – каждый год начинать с нуля и заново все доказывать. Так что интервью помогло мне закуситься, где-то стало трамплином.

Да и партнеры по команде, наверное это увидели – и здорово поддержали. Наверное, отсюда и лучшие для меня показатели – по играм, голам, передачам.

– Кожевников неделю назад позвонил в редакцию и попросил написать, что этим сезоном Панин доказал, что является большим лидером...

– (смеется) Спасибо Александр Викторовичу за такую оценку. Думаю, и в следующем сезоне развилка от Кожевникова будет только мотивировать, – сказал защитник «Салавата Юлаева».

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4 комментария

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Ачиваков Марат
Эх Гриша, не увидели мы заполненную шайбами треуголку в раздевалке команды. Лучше расскажи, где - же вы облажались? Капитан вы наш бесценный!
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Анастасия Плинтусова
Гриша я бы тебя даже в команде вхл не хотела бы видеть,передачи все корявые,удаления постоянные не по делу😕
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Stuff_91
Ответ тем, кто спрашивает кто берет у него интервью.
Он сам звонит в редакцию!!!!
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+17
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Lermont
Авторитетный эксперт по части выбора алкоголя, разве что.
+4
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+3
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