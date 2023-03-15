Тренер «Вегаса» Кэссиди о Дорофееве: «Он силен во владении шайбой, а не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно»

Главный тренер « » оценил игру Павла Дорофеева.

Российский нападающий забил во второй игре чемпионата подряд – он отличился в матчах с «Сент-Луисом» (5:3) и «Филадельфией» (5:3).

«У него хорошая химия [ и ], потому что он силен во владении шайбой. Он не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно», – сказал Брюс Кэссиди.