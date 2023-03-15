Тренер «Вегаса» Кэссиди о Дорофееве: «Он силен во владении шайбой, а не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно»

Теги НХЛ Вегас Вильям Карлссон Райлли Смит Брюс Кэссиди Павел Дорофеев Хоккей

Главный тренер «Вегаса» оценил игру Павла Дорофеева. 

Российский нападающий  забил во второй игре чемпионата НХЛ подряд – он отличился в матчах с «Сент-Луисом» (5:3) и «Филадельфией» (5:3). 

«У него хорошая химия [Райлли Смитом и Вильямом Карлссоном], потому что он силен во владении шайбой. Он не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно», – сказал Брюс Кэссиди. 

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