Тренер «Вегаса» Кэссиди о Дорофееве: «Он силен во владении шайбой, а не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно»
Главный тренер «Вегаса» оценил игру Павла Дорофеева.
Российский нападающий забил во второй игре чемпионата НХЛ подряд – он отличился в матчах с «Сент-Луисом» (5:3) и «Филадельфией» (5:3).
«У него хорошая химия [Райлли Смитом и Вильямом Карлссоном], потому что он силен во владении шайбой. Он не просто спешащий парень, и это именно то, что нам нужно», – сказал Брюс Кэссиди.
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