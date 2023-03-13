Иван Барбашев: «Дорофеев забил хороший гол головой. Он очень усердно работал, ребята были рады за него»

Теги НХЛ Вегас Иван Барбашев Павел Дорофеев Хоккей

Иван Барбашев оценил первый гол Павла Дорофеева в НХЛ.

Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (5:3).

«Он действительно хороший парень, квалифицированный. Сегодня он забил довольно хороший гол головой. Я думаю, это действительно приятно для него.

Сегодня он действительно очень усердно работал, и ребята были очень рады за него», – сказал нападающий «Вегаса».

У Дорофеева из «Вегаса» – первый гол в НХЛ: забил лбом (!) и еще добавил передачу

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1 комментарий

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Brothers Ruutu
Что значит "довольно хороший гол"? Любой защитанный гол это хороший гол.
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