Иван Барбашев: «Дорофеев забил хороший гол головой. Он очень усердно работал, ребята были рады за него»
Иван Барбашев оценил первый гол Павла Дорофеева в НХЛ.
Форвард «Вегаса» набрал 2 (1+1) очка в матче с «Сент-Луисом» (5:3).
«Он действительно хороший парень, квалифицированный. Сегодня он забил довольно хороший гол головой. Я думаю, это действительно приятно для него.
Сегодня он действительно очень усердно работал, и ребята были очень рады за него», – сказал нападающий «Вегаса».
У Дорофеева из «Вегаса» – первый гол в НХЛ: забил лбом (!) и еще добавил передачу
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