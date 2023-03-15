На площадке новой арены «Торпедо» завершено устройство лестничных коробок и лифтовых шахт на уровне цоколя и смонтировано 1445 тонн металлоконструкций

« » поделилось новостями о строительстве новой ледовой арены.

«Сейчас ведется заливка плит перекрытий между цоколем и первым этажом. Завершено устройство лестничных коробок и лифтовых шахт на уровне цоколя, а также смонтировано 1445 тонн металлоконструкций – колонн и балок, еще около 450 тонн поставлено на площадку для монтажа», – сказал руководитель «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.

«По графику генерального подрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года. Сейчас на площадке задействовано более 480 человек и 25 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком», – сообщил клуб.

Фото: https://t.me/torpedonn/