На площадке новой арены «Торпедо» завершено устройство лестничных коробок и лифтовых шахт на уровне цоколя и смонтировано 1445 тонн металлоконструкций

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«Торпедо» поделилось новостями о строительстве новой ледовой арены. 

«Сейчас ведется заливка плит перекрытий между цоколем и первым этажом. Завершено устройство лестничных коробок и лифтовых шахт на уровне цоколя, а также смонтировано 1445 тонн металлоконструкций – колонн и балок, еще около 450 тонн поставлено на площадку для монтажа», – сказал руководитель «Корпорации развития Нижегородской области» Игорь Ищенко.

«По графику генерального подрядчика монтаж металлоконструкций планируется завершить осенью 2023 года. Сейчас на площадке задействовано более 480 человек и 25 единиц техники. Работы идут в соответствии с графиком», – сообщил клуб.

Фото: https://t.me/torpedonn/

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