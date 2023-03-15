Голдобин о 4:3 с «Автомобилистом»: «У «Металлурга» есть характер, мы кубковые бойцы»

оценил выход «Металлурга» во 2-й раунда Кубка Гагарина.

Магнитогорцы обыграли « » (4:3 ОТ) в 7-м матче, победив в серии 1-го раунда (4-3).

«Лайпсик все сделал, зашел в зону и отдал мне. Увидел, что передо мной сел защитник, бросил, закрыв глаза, залетело. При 1:3 не бросили играть, много делали камбэков, у нас есть характер, мы кубковые бойцы.

Выиграли три овертайма? Ждали момента, играли правильно, в первых овертаймах две шайбы залетели удачные, но гол есть гол.

Неплохо проехались в Екатеринбург на автобусе, заехали на заправку, поели вкусных хотдогов, попили вкусной колы, зарядились», – сказал нападающий « ».