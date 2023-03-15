Голдобин о 4:3 с «Автомобилистом»: «У «Металлурга» есть характер, мы кубковые бойцы»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин оценил выход «Металлурга» во 2-й раунда Кубка Гагарина.

Магнитогорцы обыграли «Автомобилист» (4:3 ОТ) в 7-м матче, победив в серии 1-го раунда (4-3).

«Лайпсик все сделал, зашел в зону и отдал мне. Увидел, что передо мной сел защитник, бросил, закрыв глаза, залетело. При 1:3 не бросили играть, много делали камбэков, у нас есть характер, мы кубковые бойцы.

Выиграли три овертайма? Ждали момента, играли правильно, в первых овертаймах две шайбы залетели удачные, но гол есть гол. 

Неплохо проехались в Екатеринбург на автобусе, заехали на заправку, поели вкусных хотдогов, попили вкусной колы, зарядились», – сказал нападающий «Металлурга».

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Влад Кабалов
Везение нужно заслужить, а Автомобилист инстинктом убийцы не обладает в должной мере. Металлург заслужил победу и выход дальше, хотя и играл неровно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий