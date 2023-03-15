Широков о 3-4 от «Металлурга»: «Автомобилист» уступил в везении, но его нужно заслужить»

оценил вылет «Автомобилиста» из Кубка Гагарина.

Екатеринбуржцы проиграли « » 3-4 в серии 1-го раунда, уступив в 7-м матче (3:4 ОТ).

«Все решили детали, мелочи, но в хоккее мелочей не бывает. Хорошая серия, поздравляю соперника с победой, все было в наших руках, но… Не могу сказать, что мы уступили по играм, уступили в везении, голы в овертаймах от ноги, и здесь при 3:3 от своей ноги. Удачу и везение нужно заслужить.

Травма Маттссона – ключевой фактор? Бобков играл здорово по сезону, мы все вместе играли, вели 3:1 за восемь минут до конца, должны были выигрывать, вот и все», – сказал нападающий « ».