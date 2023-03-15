Воробьев о том, как «Металлург» перевернул игру с «Автомобилистом»: «Играли в два с половиной звена, в четыре защитника, выжали все из себя»

оценил выход «Металлурга» во 2-й раунд Кубка Гагарина.

Магнитогорцы обыграли « » (4:3 ОТ, 4-3) в 7-м матче серии 1-го раунда.

«Рад, что ребята не сдались, при счете 1:3 отыгрались, были лучше в овертайме. Очень плотная и интересная серия, две хорошие команды, серию решил один гол в седьмом матче – насколько плотно все было. Благодарен ребятам за волю к победе.

«Металлург» – специалисты по игре в овертаймах? Там есть что поправить, но выиграли три овертайма, что-то в этом было.

Что говорили ребятам перед третьим периодом? Говорили, что не просто так ехали сюда восемь часов на автобусе, что надо доставлять все на ворота.

Овертайм как второй период идет, правильные смены, кто на кого накладывает, у нас получалось лучше. За счет чего перевернули игру? Играли в два с половиной звена, в четыре защитника, ребята молодцы, выжали все из себя», – сказал главный тренер « ».